Liverpool tar onsdag kveld imot Chelsea i ligacupen, før de skal dra til Stamford Bridge og møte dem i Premier League lørdag kveld.

De to lagene har byttet på å toppe Premier League hittil denne sesongen, og begge lag er for øyeblikket ubeseiret i serien.

Mener Chelsea kan vinne serien

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener det er på tide at ekspertene nevner Chelsea når de diskuterer favorittene til Premier League-tittelen.

– Laget har erfaring. De har vunnet tittelen før, 80 prosent av dem sikkert to ganger, og de vet hva som kreves, sier Klopp på tirsdagens pressekonferanse ifølge Sky Sports.

– De er en veldig god gruppe, et skikkelig sterkt lag.

Klopp har latt seg imponere av Chelsea-manager Maurizio Sarris gode start ved roret. Forrige søndags 0-0-kamp mot West Ham var Chelsea første poengtap for sesongen, og London-klubben ligger for øyeblikket på en 3. plass i serien, to poeng bak nettopp Liverpool, etter fem seirer og én uavgjort.

– For en manager han er

Etter en trøblete sommer virker det dermed som om Sarri har klart å gjeninnføre ro og orden i Chelsea-rekkene. Samtidig har han klart å sette sitt eget helt idiosynkratiske stempel på lagets spill. Det til tross for at han bare har vært i klubben siden 14. juli.

Klopp er forbauset og svært imponert over jobben Sarri har gjort til nå.

– Det er den største endringen av et system jeg noen gang har sett på så kort tid. Wow. Stilen er fullstendig forandret. For en manager han er.

– Jeg har vært en fan av ham siden jeg så dem spille i Napoli. Det var praktfull fotball, og nå gjør han det etter en amputert preseason hvor han måtte klare seg uten mange av spillerne involvert.

Liverpools manager peker på at viktige spillere som Eden Hazard, N'Golo Kanté og Olivier Giroud kom tilbake sent etter henholdsvis å ha tatt bronse og gull under sommerens VM-sluttspill.

– Man har sett en umiddelbar effekt denne sesongstarten. Han har all min respekt. Det er virkelig flott å se på.