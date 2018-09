Det var flaks at vi tok så mange OL-gull i langrenn

Skøyteguttas suksess i OL kom som en overraskelse for mange. Men også der maktet de å hente framgang på bakgrunn av vitenskap som ble omsatt til sekunder, tideler, og hundredeler på banen. I ettertid høres det ganske logisk ut at det lønner seg rent aerodynamisk å gå med begge hendene på ryggen. Men bare denne enkle lærdommen fra vindtunellen gjorde at vi på tribunen kunne «kaste armen» i jubel over norske medaljer i skøyteovalen.

GULLGUTT: Håvard Holmefjord Lorentzen etter 1000 meter skøyter i Gangneung Oval under vinter-OL i Pyeongchang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise

Litt av det samme så vi i hoppbakken, der Magnus Brevig i samspill med Alexander Stöckl brukte forskning mer innovativt og konkret i fjorårets sesong enn de noen gang hadde gjort før.

Norsk hoppsport hadde i årevis vært verdensmestere i synsing. Og den viktigste erkjennelsen Stöckl og Brevig gjorde, var å innrømme at de ikke alltid skjønte hva som skilte et godt hopp fra et dårlig. De hadde indikasjoner på hva som kunne fungere. Men i fjor fikk de for første gang systematisert data som gjorde at de kunne plassere sin praktiske kunnskap inn i et vitenskapelig perspektiv i valg av utstyr, og teknikk.

Og da hadde man plutselig en større plattform å jobbe på, noe som sjelden er en bakdel i idrett.

Å innse at man har huller i sin egen kompetanse, er ofte det beste utgangspunktet for å lære seg noe nytt. Også i idrett. Selv om det i all grunnleggende filosofi har vært det viktigste momentet for læring siden de greske filosofenes tidsalder.

For meg er alle disse eksemplene fra OL beviser at forskning blir en stadig viktigere ingrediens i toppidretten.

Norge er et lite land, og kan uansett ikke måle seg i kvantitet på forskning med land som Tyskland, USA, og Kina.

Men det er lov å være smartere enn konkurrentene. Og det er lov å være mer innovative. Og det er lov å være flinkest i klassen på å omsette det man lærer i en konkurranse.

For greier man det, er det faktisk er fortjent at man har litt flaks.