Frykter langrennskaos etter nytt forbud

Sommeren 2020 blir det nemlig forbudt å selge skismøring som inneholder et helsefarlig fluor-molekyl som finnes i et glidpulver som er svært utbredt. Også blant mosjonister og ungdomsløpere.

I dag er bransjen i villrede om hvilke konsekvenser det vil få.

– Per i dag finnes det ikke noe produkt som kan erstatte fluorpulver, sier tidligere smøresjef Knut Nystad til TV 2.

Forbud mot salg

Det spesielle er at fluorpulver bare blir forbudt å selge, men fortsatt lov å bruke. Produsenter som Swix har allerede bestemt seg for å kutte produksjonen når forbudet innføres. I bransjen frykter man at det vil få uheldige konsekvenser.

Milsluker'n Sport i Oslo er en av de største aktørene i bransjen på smøring.

– Jeg ser ikke bort fra at det kan bli hamstring, og at noen vil kjøpe seg opp et lite lager, sier daglig leder, Eirik Bentzen til TV 2.

Problemstillingen bekymrer også de internasjonale skilederne. Fordi det mest sannsynlig vil favorisere de pengesterke nasjonene, som har penger nok til å kjøpe opp et lager for mange år framover.

Det gjelder for eksempel Norge.

– Forbudet kommer. Det må vi forholde oss til. Hvis vi får et forbud som slår ut ujevnt, så der det noe vi må ta tak i. Absolutt. Og dette er et tema vi kommer til å diskutere når vi møtes i Zürich til helga, sier lederen i langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, til TV 2.

Frykter illegale markeder

Ulvang er også bekymret for at det kan oppstå illegale miljøer, og at man får omsetning «under bordet».

– Til nå så har mange gått og ventet på at det skal komme erstatningsprodukter på stoffer som er bedre, men de er ikke kommet enda. Nå er det ett år igjen til forbudet inntrer. Frykten for et illegalt marked, og lovlig produksjon i land som ikke er rammet av EU-direktivet, den er reell. Men i dag vet vi ikke hvordan dette skal håndteres, sier en ærlig Ulvang.

Samtidig påpeker han at flere produsenter nå hevder at de har nye og like gode produkter på gang. Men usikkerheten er stor.

I Norge har man allerede innført forbud mot fluor-produkter i skirenn for ungdommer under 20 år. Men å innføre et forbud i seniorklassene er ikke et alternativ.

– Per i dag har vi ikke noen måte å kontrollere på om det brukes fluor eller ikke, sier Ulvang.

På barneskirennene er man dermed prisgitt at ledere og foreldre respekterer anmodningen om ikke å bruke fluor. Om det jukses, finner ingen ut av det.