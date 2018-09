Den tidligere storscoreren Guiseppe Rossi (31) står for øyeblikket uten kontrakt etter at han ble løslatt fra Genoa etter forrige sesong. Og det kan se ut til at veien tilbake til fotballbanen blir tøff for Rossi.

For Gazzetta dello Sport skriver at Rossi, som var i Manchester United fra 2004 til 2007, avla en positiv dopingprøve etter Genoas kamp mot Benevento i mai forrige sesong og kan bli utestengt i ett år dersom han blir dømt for regelbrudd.

Rossi har testet positivt for stoffet dorzolamid som brukes i øyemedisin. 31-åringen hevder sin uskyld og skal nektet for å ha brukt øyedråper eller doping i to møter med De italienske antidopingmyndighetene.

Dorzolamid blir blant annet funnet i medisin for behandling av grønn stær.

Den amerikanskfødte italieneren har frem til 1. oktober å svare på anklagene.

Rossi ble aldri noen suksess på de tre årene han var i Manchester United. Overgangen til Villarreal i 2007 startet et langt mer positivt kapittel for Rossi med 81 scoringer på 190 kamper. Deretter ble han solgt til Fiorentina i 2013 etterfulgt av utlån til Levante og Celta Vigo. Forrige sesong spilte han ti kamper og scoret ett mål for Genoa før han ble klubbløs.