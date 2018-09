Slik fikk Christoffer (25) og Marius (24) Obama til Norge

Christoffer Omberg og Marius Røed Wang har klart å få tidligere president Barack Obama til å holde foredrag på Hellerudsletta utenfor Oslo. De er helt sikre på at den tidligere amerikanske presidenten kommer til å gi valuta for pengene. Og billig er det ikke.

Obama har holdt en lav profil etter at han gikk av i januar 2017. Kun én gang tidligere har han holdt en tale i utlandet etter at han flyttet ut av det Hvite Hus. Det var i Sør-Afrika i juli i år i anledning 100-årsdagen for Nelson Mandela.

Når Obama kommer inn på scenen foran den gigantiske storskjermen på Hellerudsletta onsdag ved 16-tiden, er det takket være de to unge gründerene.

3000 påmeldte

De startet Oslo Business Forum allerede i studietida og har hatt foredragsholdere som Alex Ferguson og sjakkstjernen Garry Kasparov på scenen. Før Obama kommer, er det to engasjerte gutter som viser TV 2 rundt hvor foredraget skal skje.

– Dette er en av de store satsingene våre på konferansen. En 360-graders scene skal modereres av CNN-anker Richard Quest, forteller Marius Røed Wang, markedsansvarlig og eier i Oslo Business Forum.

Fortsatt er det de to studiekameratene som eier bedriften sammen. Årets konferanse har tittelen «The Future of Technology and Sustainability», og har 3000 påmeldte næringslivsfolk.

– Dette er det som kalles VR-land, med de fremste VR- og AR-selskapene i Norge, sier Christoffer Omberg.

– Det siste innen Virtual Reality og Augmented Reality er noe av det deltagerne kan orientere seg om. Ellers er det store muligheter for nettverksbygging, forklarer de.

Sett teknologiutviklingen

På spørsmål om hvorfor Obama er trekkplaster på en tech-konferanse, svarer gründerne at han har vært vitne til den enorme teknologiske utviklingen.

– Barack Obama gikk inn som president i 2009. Det var omtrent da den første iphonen ble lansert. Og da kan man tenke på alle de teknologiske endringene han har vært gjennom i sin presidentperiode, sier Marius.

Den profilerte eks-presidenten skal videre til Finland, Danmark og Nederland før han reiser tilbake til USA etter besøket. Den siste tiden har han kastet seg inn i demokratenes valgkamp før mellomvalget 6.november. Han har åpent kritisert president Donald Trump, og kalt ham en trussel mot demokratiet.

Dyr president

Det er ikke billig å engasjere en av de som har kunnet kalt seg verdens mektigste mann. Prisen er hemmelig, men billettene på arrangementet har kostet alt fra 3000 til 32.000 kroner for å delta. Har du betalt den dyreste billetten så får du også ta bilde med Barack Obama. Det skal være et gruppebilde.