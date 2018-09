I et felles brev fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF anmoder partiene om at det settes i gang undersøkelser av mulig brudd på byrådets opplysningsplikt overfor bystyret, skriver Nettavisen.

Brevet ble tirsdag sendt til Kontrollkomiteens medlemmer i Oslo kommune.



«Vi ber om at Kontrollutvalget på selvstendig grunnlag iverksetter undersøkelser av denne og eventuelle andre påstander i varslet som kontrollutvalget mener det er grunnlag for å undersøke. Vi ber om at det benyttes ekstern kompetanse i undersøkelsene, dersom dette er nødvendig for at varslerne skal ha tillit til prosessen», heter det blant annet i brevet.

Brevet er undertegnet Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder, Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder, Carl I. Hagen, Fremskrittspartiets gruppeleder og Erik Lunde, Kristelig folkepartis gruppeleder.

Når komiteen i Oslo møtes senere tirsdag ettermiddag skal Thorkildsen-saken opp til behandling.

I forrige uke ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) selv skal håndtere og konkludere i varslersaken mot skolebyråden.

