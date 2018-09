Det svenske kjæresteparet ble sugne på fastfood, og gikk til en Burger King-restaurant i Jönköping torsdag.

Fjær mellom tennene

Men da Jonathan skulle ta sin første bit, kjente han først en rar smak av kyllingen, og deretter satte han noe fast mellom tennene.

– Jeg pillet det bort, og så at det var en fjær. Kjæresten min så da at det var flere fjær på kyllingen, sier Jonathan til avisen Jnytt, som først omtalte saken.

Han synes det er merkelig at personalet ikke så fjærene, og han synes også det er merkelig at fjærene ikke forsvant under frityrstekingen.

Kastet opp

– Det var veldig ekkelt, og vi ble kvalme av hele situasjonen, sier Jonathan til TV 2.

Han sier videre at både han og kjæresten kastet opp, og var sengeliggende hele kvelden.

Administrerende direktør, Rune Sandvik i Burger King Skandinavia har forståelse for at paret reagerte.

– Burger King i Europa undersøker nå hva som kan ha skjedd i produksjonen hos leverandøren som produserer Chicken Wings for Burger King i Sverige, for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier Sandvik til TV 2.

– Det er svært forståelig at de svenske gjestene opplevde dette som ubehagelig. Det er ingen helsemessig fare for gjestene ifølge produsenten, men slikt skal selvfølgelig ikke skje, sier han.

Selges ikke i Norge

Han sier videre at dette aktuelle produktet, Chicken Wings, ikke selges i Norge.

– I Norge produseres alle kyllingprodukter hos vår norske leverandør Jæder, som vi har et stolt samarbeid med. De jobber hver dag med å opprettholde våre høye kvalitetskrav, sier Sandvik.

Den aktuelle restauranten opplyser til Jnytt at de er i dialog med paret, og at de er opptatt av å ha en høy standard på maten de serverer.

Jonathan og Ellinor har blitt tilbudt gavekort som kompesasjon, men Jonathan sier han har mistet apetitten på maten fra restauranten.