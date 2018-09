Serien har så langt blitt sett av over 600.000, og tirsdag kveld ble den siste episode vist.

Torstveit er glad for at han har fått fortelle sin versjon i serien, og sier at han stort sett har fått gode tilbakemeldinger, men at han også mottar trusler og sjikane.

– Det syns jeg er lavmål. Jeg har stilt opp for å belyse saken slike jeg opplevde den i politiet, sier han.

I sosiale medier og på SMS har fremmede sagt at han er en «idiot», «ubrukelig» og at han kan «dra til helvete». Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

– Som gammel politimann har jeg jo opplevde trusler fra det kriminelle miljøet, men de hadde jo et motiv. At jeg skulle få dette fra vanlige folk for å delta i et TV-program hadde jeg ikke ventet, sier Torstveit til TV 2.

Uoppklart drap

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept ikke langt fra sitt hjem på Karmøy den 6. mai 1995. Drapssaken er blant Norgeshistoriens mest omtalte, og er fremdeles ikke oppklart.

Birgittes fetter ble først dømt, men senere frikjent i lagmanssretten. Han ble likevel dømt i en sivil sak til å betale oppreisning til Birgittes foreldre. Det førte til at den norske stat ble dømt til å betale erstatning til fetteren i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fordi oppreisningdommen gikk langt i å antyde at fetteren var skyldig.

I 2016 ble Birgitte-saken den første saken Kripos' Cold Case-enhet gjenåpnet. Torstveit forteller at han er glad for oppmerksomheten saken nå får, men at den massive omtalen har vært en påkjenning.

– Jeg hadde jo lagt dette bak meg, men så kom det bok, og så kom det serie, så da kan jeg ikke la dette passere uten å få si hva jeg synes.

Videoopptak

Politietterforskningen, og særlig avhøret av fetteren, har blitt mye omtalt i årene siden drapet på Birgitte. Etter mange timer i avhør tilsto fetteren drapet, før han side trakk tilståelsen.

Avhørmetodene som ble brukt har siden blitt sterkt kritisert, og Torstveit sier at han i ettertid angrer på at de ikke gjorde videoopptak av avhørene.

– Hadde jeg eller andre visst hva som kom i ettertid hadde vi gjort det vi kunne for at avhørene var både var verbalt og visuelt sporbare, sier han.

Dette var derimot ikke noe som var rutine den gang, forteller Torstveit.

– Men det er det jo blitt nå, blant annet på grunn av denne saken. Og det er jo bra.

– Angrer du på at du stilte opp i serien?

​– Nei, jeg gikk inn i dette med en garanti om å få fortelle min side av historien, og det har jeg gjort.