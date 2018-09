I 2016 søkte den russiske mangemilliardæren Roman Abramovitsj om å få flytte til den skattevennlige Valais-regionen i de sveitsiske alpene.

De lokale styresmaktene var overlykkelige over å få Abramovitsj, og hans penger, til regionen og innstilte på at han skulle få lov.

Det føderale politiet sa imidlertid nei, skriver 24heures.ch.

Det kommer på toppen av at britiske myndigheter nekter Chelsea-eieren visum.

En av grunnen er mistanker om hvitvasking av penger. I tillegg hevder politiet at Abramovitsj har kontakter i kriminelle organisasjoner.

Etter det føderale politiets (FedPol) syn er russerens tilstedeværelse i Sveits en trussel mot den offentlige sikkerhet og mot Sveits' rykte.

Slår tilbake

Det kommer frem i et lekket dokument som viser politiets vurdering til immigrasjonsdokumentene.

– Vi er ekstremt skuffet over frigivelsen og publiseringen av konfidensiell informasjon og offentlige dokumenter som angår Mr. Abramovitsj, skriver advokaten Daniel Glasl i en uttalelse.

– Dette fremstår som et klart brudd på sveitsisk kriminell lovgivning og sveitsiske databeskyttelseslover.

Han bekrefter at Abramovitsj har lagt inn en anmeldelse mot ukjente perssoner for offentliggjøringen av hemmelig informasjon.

– Enhver anklage om at Mr. Abramovitsj har vært involvert i hvitvasking av penger, eller har kontakt med kriminelle organisasjoner er totalt feil. Mr. Abramovitsj har aldri vært siktet for å delta i hvitvasking, og har heller ikke et kriminelt rulleblad. Han har aldri hatt, eller blitt anklaget for å ha, kontakt med kriminelle organisasjoner.

Les hele uttalelsen her.

Hvitvaskings-anklagene handler om et selskap som heter Runicom, men advokaten hevder at de er blitt renvasket for dem for lenge siden.

– Faktisk har ikke FedPol klart å komme med et eneste bevis for kriminelle handlinger i det hele tatt, skriver Glasl.

Vil selge Chelsea

FedPol hevder imidlertid at det er grunn til å mistenke at en del av Abramovitsjs ressurser er opptjent ulovlig.

Russeren har også trøbbel med britiske myndigheter. Der nektes han et visum, og han har ikke vært å se på Chelsea-kamper siden våren.

Ifølge Bloomberg er han interessert i å selge klubben, om han får et bud som vil gjøre klubben til den dyreste noensinne.

Økonomi-nettstedet skriver at Abramovitsj vil selge Chelsea for 3 milliarder pund, omtrent 32 milliarder kroner.