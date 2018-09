Hvorfor nekter dere å møte oss, Rema 1000?

I snart åtte sesonger har vi i Matkontrollen på TV 2 jobbet med å forbedre hverdagen til norske forbrukere. Vi avslører juks, vi undersøker produkter, vi smaker og tester. Vi sender mat til DNA-analyse, vi oppholder oss i timevis i dagligvarebutikkene og vi møter masse hyggelige folk.

Det er ikke alle vi ber om å få møte som synes det er like hyggelig. Det er helt forståelig. Når vi kritiserer produsenter, kjeder eller leverandører er det ikke gøy å stille til intervju. De fleste gjør det heldigvis likevel.

Bare ikke Rema 1000.

Denne uka avslører vi i Matkontrollen at Rema 1000 sin egen basmati-ris inneholder 26 % annen ris. En fjerdedel av posen er altså noe annet enn det som står i innholdsfortegnelsen. Et oppsiktsvekkende funn, som gjør at vi mistenker matjuks. Forbrukerrådet karakteriserer det vi fant som uakseptabelt.

Vi har mange spørsmål vi ønsker å få svar på i denne saken. Hva gjør Rema 1000? De sender oss et skriftlig svar, og gjør seg utilgjengelig for intervju.

De vil ikke engang snakke med oss på telefonen slik at vi kan orientere dem muntlig om hva saken dreier seg om. De resepsjonsansatte på hovedkontoret til Rema 1000 i Oslo sier de har fått streng beskjed om å ikke sette over til kommunikasjonsavdelingen når vi ringer eller tropper opp personlig.

Når vi oppsøker hovedkontoret for å gjøre nok et forsøk på å få Rema 1000 i tale, mottar vi i etterkant et brev fra deres advokat hvor vi karakteriseres som uprofesjonelle, bøllete og ubehagelige. Dette til tross for at vi i god tid i forkant varslet om at vi ville komme, oppførte oss helt normalt og kun ba om å få snakke med noen i Rema 1000 som kunne svare på våre spørsmål.

Så hva er galt med at de ikke vil stille til intervju?

Vi har et sterkt ønske om å høre og videreformidle svaret Solveig Barstad, programleder for Matkontrollen

Hvis vi finner noe galt eller kritikkverdig med maten vi spiser er det en selvfølge å be om svar fra dem som produserer og/eller selger denne maten.

Ikke bare fordi vi må ha samtidig imøtegåelse på kritikken vi utsetter mange for, men fordi vi har et sterkt ønske om å høre og videreformidle svaret.

Samtidig imøtegåelse er etter vår oppfatning en del av informasjonsinnhentingen. Vi etterstreber å belyse alle sider av en sak. Vi vil vite årsaken til at ting er som de er, og fortelle dette til forbrukerne. Vi vil også ha muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål.