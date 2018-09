Mandag sendte meteorologisk institutt ut oransje farevarsel for Hordaland og Rogaland og gult varsel for Sogn og Fjordane, på grunn av at det forventes intens nedbør i kveld og i natt.

I løper av seks timer i kveld ventes det 60 millimeter nedbør. Ifølge Storms prognose kan det komme 80-120 mm i løpet av det kommende døgnet.

Dette gjør at Vegvesenet ønsker å advare folk før de setter seg bak rattet etter at høljregnet setter i gang. Det skriver NRK.

– Det er meldt så mye nedbør at vi har sagt at hvis en ikke trenger å kjøre, så er det kanskje greit å ikke gjøre det. Det kan være greit å vurdere å la bilen stå, sier Ketil Molvær I Vegtrafikksentralen i Sogn og Fjordane til TV2.no.

Molvær forteller at de frykter at trær kan velte og at det kan forekomme ras som følge av uværet.

– Kjør etter forholdene

Hans kollega i Hordaland, trafikkoperatør Ove Amundsen, mener folk må være ekstra varsomme dersom de skal ut på kjøretur i kveld.

– Det er meldt mye nedbør ut over kvelden. Så er det en gang sånn at dersom folk må ut og kjøre, så må de kjøre etter forholdene. Det blir viktig å ta sine forholdsregler og vite sitt eget beste, sier han til TV 2.

Han forteller at Vegvesenets entreprenører er ute for å forsikre at utsatte kummer og sluk er klarert før uværet, og ikke er tettet av høstløv eller lignende.

Venter full storm

Samtidig er det meldt om kraftig vind ut over kvelden, men det verste er ventet å treffe fra Nordfjord i Sogn og Fjordane og nordover til Frøya i Trøndelag. Der kan blåse opp mot liten til full storm, ifølge Storm Geo.

Det kan med andre ord også være lurt å la båten stå i kveld.

Det kan også blåse opp til liten til full storm i fjellene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland. Vinden vil avta noe i løpet av natten.