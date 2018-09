Nå kan du redde én av disse fem tilbake til Idol

De direktesendte Idol-sendingen er rett rundt hjørnet, og i fredagens episode av Idol fikk vi se det skjebnesvangre øyeblikket der femten deltakere ble til ti.

Det ble mange følelser i Ekebergrestauranten da ble klart hvilke fem som ikke fikk være med videre til de direktesendte finalesendingene.

Det deltakerne ikke visste, er at en av de fem får være med videre likevel. Seerne får nemlig lov til å stemme frem en person som får komme tilbake til Idol.

Casper Kuhlmann Kristensen

Alder: 16

Hjemsted: Nodeland utenfor Kristiansand.

Yrke: Skoleelev, første år på videregående

Casper Kuhlmann Kristensen har Shawn Mendes som sitt store forbilde, og drømmen er å kunne spille på store arenaer fylt opp av tusenvis med tilhørere – helst flere ganger i uka. Nå håper han å få være med videre i Idol.

– Jeg fortjener en plass i topp 11 fordi jeg virkelig brenner for musikk og har et mål om å kunne leve av musikk. Jeg er veldig ung og har mange ting jeg kan utvikle. Gjennom Idol tror jeg at jeg kan utvikle meg selv mye som artist og som person.

Dommerne mente at Casper trenger mer tid på seg, og han fikk derfor nei. Dersom du mener Casper fortjener å komme videre, gir du han din stemme.

Ingita Kahn

Alder: 17

Hjemsted: Oslo

Yrke: Elev på videregående skole

Ingita Kahn har sunget siden hun var to år gammel, og musikk er noe hun vil jobbe med resten av livet. Nå håper hun å kunne bli en R&B- og soul-artist.

– Noe av det kuleste er å bli gjenkjent på gata av fremmede som kaster ut komplimenter som «du fortjener å vinne» og «du er kjempeflink». All kjærligheten gjør meg motivert til å vise hva jeg kan. Jeg har et talent og en attityde som jeg mener er viktig for en artist, sier hun.

Ingita mener hun har mye mer å gi, og håper nå å få en sjanse til. Dommerne sier at Ingita ikke går videre på grunn av en helhetsvurdering. Er du uenig, og vil sende henne videre, gir du henne din stemme.

Sophie Nordrum Kroken