På fredag forrige uke kom Gunnar Hatlen fra Drøbak sammen med familien til hytta på Ledsundholmen like over svenskegrensen.

Stormen «Knud» herjet, og familien valgte derfor å gå over fjellet til hytta, istedenfor å kjøre båten rundt.

– Det blåste rundt 25 meter per sekund. Mens vi gikk til hytta, oppdaget vi en snekke som lå og slo mot land. Den ble gradvis malt opp mot fjellet, forteller Gunnar til TV 2.

Det var Strömstads Tidning som først omtalte saken.

Lite medgjørlig

Samme kveld ringte Gunnar til kystvakten i Norge og Sverige. Han antok først at båten hadde slitt seg fra et sted i nærheten, og var bekymret for forurensningen den kunne skape.

– På lørdag formiddag dro jeg og eldstesønnen ut med en mindre båt for å se etter snekken. Da hadde den blitt et sunket vrak, sier Gunnar.

Da 46-åringen var på vei tilbake til sin egen holme, ringte kona for å fortelle at noe foregikk på nabo-holmen. Hun hadde sett en fremmed mann som bevegde seg rundt der borte.

Etter en rask prat med kona om hva hun hadde sett, tok han med sønnene på 15 og 17 ut til holmen for å undersøke.

– Vi fant mannen, som ikke var særlig medgjørlig. Han var relativt urolig, og vi ble nødt til å nøytralisere ham, sier Gunnar.

Muligens på vei til Halden

Far og de to sønnene brukte et kraftig tau til å binde fast båttyven både på armer og ben. Etter at mannen var uskadeliggjort, kontaktet de politiet.

– Han hadde en kniv på seg, så vi måtte være raske. Han var ikke helt stabil, sier Gunnar.

46-åringen brukte sin egen båt til å frakte mannen til politiet på fastlandet.

Det viste seg at mannen, som er fra Halden, hadde stjålet båten like sør for Strømstad. Han var sannsynligvis på vei tilbake til sin hjemby, da stormen Knud overrumplet ham.

– Han har sikkert fått motorstopp, for eksempel på grunn av vann i drivstoffet. Det var ruskete vær, sier Gunnar.

Bekymret for forurensningen

Svensk politi mistenker at det var to personer som stod bak båttyveriet, og at den andre fortsatt er på rømmen. Etter Hatlen-familiens modige pågripelse av den ene båttyven, har det kommet et par reaksjoner i lokalsamfunnet.

– Det har vært en del snakk i nabolaget. Vi er et lite samfunn her, og det skjer jo vanligvis ikke så mye, sier Gunnar.

Noen dager etter hendelsen er 46-åringen mest bekymret for forurensningen etter båten som ble totalvraket.

– 20 liter med diesel går greit, men glassfiber er verre. Det burde egentlig vært dykket i området for å plukke opp alle bitene.