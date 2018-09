– Dette er sykehus for å si det rett ut.

Christian Paasche kunne fra kommentatorplass konstatere at det belgiske stortalentet Remco Evenepoel gjorde utfordrerne til statister - blant dem norske Søren Wærenskjold - på juniorenes VM-tempo.

18 år gamle Wærenskjold startet nest sist, men ble passert med halvannet minutt av sist startende Evenepoel. Belgieren regelrett utklasset konkurrentene på de 27,7 kilometerne i Innsbruck.

– Jeg ble litt stresset av det. Han er maskin. Han tok meg igjen inn i den siste bakken rundt 24 kilometer. Han var sterk, sier Wærenskjold til TV 2.

Til tross for at Wærenskjold selv var meget skuffet leverte han en solid VM-tempo. Han maktet likevel ikke å slå seg inn på pallen. Mandalitten ble nummer fem med drøyt 13 sekunder opp til bronsemedaljen.

– Jeg er skuffet, men faen ... Det ble litt dårlig i midtpartiet. Jeg føler jeg sluknet litt. Jeg kom litt sterke på slutten, men det var dårlig. Jeg følte hodet ikke var helt på plass i midtpartiet, sier Wærenskjold.

– Det er for dårlig. Femteplass … Jeg vet at jeg er sterkere enn dette. Jeg må bare jobbe på videre, så kommer jeg forhåpentligvis opp på pallen.

Men den store snakkisen etter rittet var prestasjonen og utklassingen til Evenepoel. 18-åringen vant hele ett minutt og 23 sekunder foran australieren Lucas Plapp, mens italienske Andrea Piccolo kapret bronsen ett minutt og 37 sekunder bak den overlegne belgieren.

– Det er så rått. Det er bare å skrive opp navnet og henge det opp på kjøleskapet, sa Paasche da Evenepoel passerte målstreken jublende før han ga foreldrene en stor klem i målområdet.

Og det er garantert ikke siste gang vi har hørt om Evenepoel.

Unggutten var et stort talent på fotballbanen og har alderbestemte landskamper for Belgia med en fortid i både Anderlecht og PSV. Han la fotballskoene på hyllen i fjor, og etter det har karrieren på sykkelsetet skutt fart.

Belgieren har blant annet vunnet Kuurne-Brussel-Kuurne for juniorer og EM for juniorer på både tempo og fellesstart. Stortalentet er så høyt ansett at han fra og med neste sesong sykler for det belgiske storlaget Quick-Step Floors.

– De var så trygg på at han ville bli en stjerne, sier Johan Kaggestad.

Artikkelen oppdateres!