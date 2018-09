TV 2 kunne i går fortelle om en mann som ble utestengt fra samtlige utesteder på Svalbard i et helt år, etter meget ufin oppførsel på byen.

– Utestengelsen gikk rett og slett på overstadig beruselse og generelt dårlig oppførsel ovenfor de andre gjestene, ansatte og politiet, fortalte sysselmannførstebetjent Lisbeth Hansen til TV 2.

Nå tar også mannens arbeidsgiver affære, og sender ham bort fra øygruppa. Det skriver Svalbardposten.

– Skammer seg

Ifølge avisen har mannen uttrykt anger, og skammer seg veldig over egen oppførsel.

– Mannen blir sendt bort fra øya av arbeidsgiver. Det er viktig å statuere et eksempel. Vi kan ikke akseptere slik oppførsel, sier sjefen.

Mannen ble først rapportert å være i begynnelsen av 30-årene, men Svalbardposten informerer nå om at han er i 20-årene.

Mannen har nylig ankommet Svalbard, og var ansatt i et kortere arbeidsengasjement. Før hendelsen som fant sted natt til søndag hadde mannen aldri vært i kontakt med sysselmannen på Svalbard.

Sysselmannsførstebetjent Hansen sier hendelsen skjedde i Longyearbyen. I tillegg til den aktuelle byen finnes det en russisk bosetning og en liten landsby med omtrent 35 innbyggere på Svalbard.

Sjeldent brukt regel

Mannen er utestengt fra alle utesteder på samtlige steder, og ville derfor hatt langt å dra for neste halvliter om han ble på Svalbard.

– Vi er et ganske lite samfunn, så man vet hvem alle er. Utestengelsen blir derfor fulgt opp med gjenkjennelse, fortalte Hansen til TV 2.

Svalbardposten skriver at praksisen til utestedene med å dele informasjon, og dermed sørge for at folk med uønsket adferd blir utestengt flere steder, er en del år gammel. Den blir derimot sjeldent brukt.

Sysselmannførstebetjenten ønsker også å minne om at Svalbard har de samme lovene og sosiale normene som resten av landet.

– Jeg syns folk skal oppføre seg. Man kan ikke glemme vanlig oppførsel og oppdragelse selv om man kommer fra Fastlands-Norge, avslutter Hansen.