Indonesias president Joko Widodo annonserte tidligere i september at Wayan Koster blir den nye guvernøren på Bali.

Ifølge lokalaviser på Bali, vil et av hans første gjøremål være å regulere hvordan turister kan bruke templene på øya.

I det siste har det nemlig vært flere tilfeller der turister har oppført seg respektløst ved de hinduistiske templene på øya.

Flere tilfeller

De siste årene har særlig tre tilfeller der turister har tatt upassende bilder vekket internasjonal oppsikt:

En kvinne poserte lettkledd i forskjellige yogapositurer foran et tempel.

En spansk blogger klatret på et tempel.

Det ferskeste tilfellet kom for få dager siden, da en mann poserte på en troneformet gjenstand ved det kjente Batukaru Tempelet på Bali. Denne tronen skal man ikke være i nærheten av, fordi det ifølge religionen kun er hinduistiske guder som skal sitte på tronen.

Ifølge lokale aviser er denne personen mest sannsynlig fra Skandinavia.

TV 2 velger å ikke lenke til de forskjellige tilfellene, da personene som utfører handlingene ikke er identifisert og dermed ikke kan fortelle sin versjon av saken.

Færre tempelturer

Etter tilfellet med den skandinaviske mannen, skal styresmaktene på Bali ha uttalt følgende til en lokal avis:

«Vi har vært for gjestfrie med turistene, derfor har det kommet for mange. Vi opplever at turister oppfører seg annerledes nå enn før.»

Også tempelturer med guider kan bli vanskeligere å få til i fremtiden.

Dette fordi myndighetene mener at turistene ikke følger ordrene de får fra guider og tar bilder der det passer dem.

Håper tempelet kan bli hellig igjen

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) er en organisasjon som bidro til gjenopplivelsen av hinduismen i Indonesia.

Styremedlem i PHDI Gusti Ngurah Sudiana sier at han håper myndighetene kan gjeninnføre statusen til templet som et hellig sted.

– I forbindelse med tilfellet av den utenlandske turisten ved Batukaru-tempelet, ber vi Bali-politiet om å gjennomføre en juridisk prosess, siterer avisen Coconut Bali.