Vidar er førstemann ut av Farmen: – Spillet startet tidligere enn jeg trodde

Det ble Vidar Johansen (46) fra Øyer som gikk tapende ut av den første tvekampen i årets sesong av Farmen.

Motstanderen Nikolai Aspen (22) fra Tromsø ble for sterk i tautrekking, og han vant overlegent over Vidar med tre mot null poeng.

– Det gikk helt i svart for meg da jeg tapte. Men det gikk fort over, fordi jeg tapte for en som var sterkere enn meg, sier Vidar til TV 2, når vi møter han like etter tvekampen.

Han forteller at han ga opp mot slutten av kampen, som han beskriver som smertefull.

– Jeg ga maks til Nikolai fikk det andre poenget, men da var det bare å gi seg. Det er ingen vits i å sprenge seg selv. Jeg var helt tom, sier han.

Se intervjuet i videoen i toppen av saken.

– Spillet har startet

Etter tvekamp-tapet måtte Vidar innse at hans taktikk om å komme langt i Farmen ved å skjule sine egenskaper på kjøkkenet, ikke fungerte.

– Det gikk galt da jeg ble valgt som førstekjempe. Det spørs om spillet på gården startet tidligere enn jeg trodde, sier han.

– Innser du nå at du burde gjort noe annerledes?

– Jeg trodde faktisk helt frem til førstekjempevalget at jeg gjorde det ganske bra. Jeg var en bidragsyter, prøvde å være artig og snakket med folk. Men så var det storbonden som hadde trivsel på timeplanen som det viktigste for henne der inne. Hun hadde snakket minst med meg, så da valgte hun meg, sier Vidar om valget til storbonden Tonje Frøystad Garvik (29).

TAPTE: Nikolai Aspen ble for sterk for Vidar Johansen i tautrekking-tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Tror én person vil styre gården

Vidar mener at det allerede har dannet seg allianser på gården, og særlig blant damene. Han tror at det er én person som har tatt styringen i det skjulte:

– Jeg tror at Irene har trukket i trådene. Hun henger tett sammen med Sølvi og Dineke, og jeg tror det er de tre som vil styre gården fremover, sier Vidar.

– Irene er autoritær, streng og ikke redd for å si ifra. Den alliansen som jeg egentlig skulle ha, har hun, så det er smart, legger han til.

Vidar mener at Irene Halle (35) posisjonerte seg allerede første dag på Gjedtjernet gård.

– Jeg tror hun startet et spill allerede den første dagen, ved å være flørtete og småvulgær overfor guttene, slik at de synes hun er artig, også ta den autoritære overfor de andre damene. Så hun har en fot i begge leirene nå, og jeg tror hun kommer til å nå langt med det. Fryktelig langt, sier han.