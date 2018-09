Mener Mourinho bør kvitte seg med Sánchez

– Jeg synes ikke det med lønnen egentlig er et så viktig tema med tanke på hvor mye penger Manchester United har. Men om alle United-spillerne fikk sine kontrakter terminert, og så skulle forhandle om nye kontrakter, så hadde ikke Sánchez fått den lønnen han har nå. Men deler av lønnen er jo en del av overgangssummen, siden han hadde så kort tid igjen av kontrakten med Arsenal, sier han.

– Vi ser det bare glimtvis

I likhet med britiske fotballeksperter mener Stamsø Møller at Sánchez hittil har vært en skuffelse for United – med noen få unntak.

– Han har ikke levert varene. Jeg har til gode å se ham virkelig god i tre kamper på rad. Samtidig virker han ikke som den beste medspilleren å ha. Borte mot City forrige sesong gnistret han, med stikkerne til Pogba og mye mer. Vi ser det glimtvis, men ikke igjen og igjen og igjen. For hva har han egentlig gjort etter bortekampen mot City? For meg så har Alexis Sánchez vært en skuffende signering frem til nå, sier Stamsø Møller, før han legger til:

– Samtidig er det viktig å understreke at dersom United hadde vært bedre, så hadde Sánchez vært det og. Han har imidlertid ikke klart å løfte United slik jeg trodde at han skulle gjøre, sukker eksperten.

– Tror du José Mourinho angrer på at han hentet Sánchez i januar?

– Nei, med tanke på at muligheten var det, og basert på alt annet Alexis har gjort i Premier League og for Arsenal, så skjønner alle at Mourinho tok muligheten. Men jeg tror at Mourinho angrer litt på at han ikke har fått det beste ut av ham. Dessverre så ser ikke Sánchez ut helt som seg selv i Manchester United, svarer TV 2-eksperten.

Håper Sánchez spiller på seg selvtillit

Stamsø Møller nekter imidlertid å gi opp troen på at Alexis Sánchez kan komme til å gnistre for Manchester United.

– Dersom laget spiller bedre, så vil han spille bedre, men mye er opp til ham selv. Han trenger bekreftelser på at han er blant de beste angrespillerne i ligaen igjen. Det har latt vente på seg, for det han trenger nå er selvtillit og gode opplevelser. Vi har alle sett hvor god og avgjørende han var borte mot City, men han må gjøre det helg etter helg. For meg er Alexis Sánchez en gåte fremdeles, oppsummerer Stamsø Møller.