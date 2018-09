Advarer mot å velge venstresiden – mener det vil skape stor uro i partiet

Tirsdag ble KrF-leder Knut Arild Hareides bok «Det som betyr noe» lansert. Bokas innhold ble kjent allerede mandag, og tolkes av mange som et tydelig innlegg i debatten om hvem partiet skal samarbeide med.

I boka skriver Hareide blant annet at han «tror endel KrF-ere holder denne døra åpen fordi de ser at Høyre og Arbeiderpartiet blir mer og mer like i for oss sentrale verdispørsmål».

Vennligheten mot venstresiden får flere lokale KrF-politikere reagere.

– Jeg tenker at hvis det åpner opp for samarbeid med SV i regjering, så vil jeg sterkt advare mot det, sier Kristiansands varaordfører og KrF-politiker Jørgen Kristiansen til TV 2.

Kristiansands varaordfører Jørgen Kristiansen. Foto: Marte Krogstad / Kristiansand kommune

Han mener KrF bør gå inn i dagens regjering.

– Jeg har styrt i Kristiansand i 15 år, og laget budsjetter med både SV og Arbeiderpartiet. På lokalt plan klarer vi det. Men jeg har vondt for å tro at Hareide har velgerne bak seg om han går i den retningen i et eventuelt regjeringssamarbeid, sier Jørgensen.

Hareide: – Kanskje ingen helt gode valg

TV 2 har fått tilgang til en epost som de fire KrF-ordførerne i Rogaland har sendt til partiledelsen. Ordførernes klare anbefaling er at KrF bekrefter samarbeidet med høyresiden i norsk politikk.

– Et slikt retningsvalg vil uten tvil skape reaksjoner, men disse vil være små i forhold til alternativet – et linjeskifte mot venstresiden. Spesielt i Rogaland vil et linjeskifte skape stor uro både blant medlemmer og velgere, skriver ordførerne.

De oppfordrer også til fortgang i prosessen, fordi de mener at «dagens uavklarte situasjon vanskeliggjør det lokale nominasjonsarbeidet i kommunene».

Tirsdag ettermiddag fikk Knut Arild Hareide spørsmål om hans tanker rundt KrF-ordførernes beskjed til ledelsen.

– Det er en tydelig tilbakemelding. Det er dette vi skal diskutere denne høsten, og det vil være mange slike stemmer. Det vil også være andre stemmer, sier Hareide.

Hareide har høstet kritiske røster fra eget parti for hvordan han omtaler Ap-leder Jonas Gahr Støre i boken sin. Hareide svarer at han gir både Støre og Erna Solberg en flott omtale.

– Den omtalen som er i boka tror jeg KrFere vil stille seg bak. Men nå skal vi som parti ta et valg, og det kan bli krevende, sier Hareide, og fortsetter:

– Denne typen avklaring kan være smertefull. I den situasjonen vi er i nå, er det kanskje ingen valg som er 100 prosent gode. Men vi skal gjøre et valg sammen.