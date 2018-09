Under lanseringen av sin nye bok fredag, avfeier KrF-leder Knut Arild Hareide at han i boka tar et standpunkt i det vanskelige spørsmålet om politisk retning for partiet.

Flere tolker boka som et tydelig innlegg i debatten om hvem KrF skal samarbeide med.

– Jeg har ikke noe agenda for samarbeid i denne boka. Jeg skriver 13 kapitler – 12 om politikk og ett om samarbeid. Og der konkluderer jeg overhodet ikke, sier Hareide til TV 2.

– Jeg kritiserer både venstre- og høyresiden i boka, og det er naturlig for et sentrumsparti, sier KrF-lederen.

– Bestemmer ikke alene

Fredag er det sentralstyremøte i KrF hvor man skal starte arbeidet med å klargjøre hvem partiet ønsker å samarbeide med fremover.

– Jeg skal nå lede en prosess i partiet denne høsten, og jeg ønsker ikke å kortslutte den prosessen med føringen av en bok. Den debatten skal vi ha internt, og det er ikke slik at jeg alene bestemmer dette. Det skal vi ta som et lag, sier Hareide.

Vil vinne velgere

KrF er inne i en krise hva gjelder oppslutning, og partiet har mistet mange velgere. Hareide håper boka kan være et frieri til nye potensielle velgere.

– Skal KrF tone ned det kristne for å få flere velgere?

– Nei. Vi skal vi ikke begrave våre kristne røtter, vi skal løfte det fram, sier Hareide.

Han erkjenner derfor at KrF vil slite med å vinne velgere som ikke er kristne.

– Hvis ikke du er positiv til kristendommen og dens plass i vårt land, så tror jeg ikke KrF er et parti du vil vurdere. Men det er mange som er det i dag, og som likevel ikke velger oss. Og de har jeg et ansvar for å vinne, sier han.

– Jeg ønsker å åpne KrF for hele det norske folk. Det er mange som sier de er enige i KrFs politikk, men ikke kjenner seg hjemme i partiet.