Forkjølet? Dette må du gjøre for å bli frisk

Forkjølelse skyldes virus som smitter i slimhinnene nese og svelg. I rundt femti prosent av tilfellene er det rhinoviruset, men det finnes over hundre forskjellige typer forkjølesestyper.

– Dersom du blir smittet og immun mot ett virus, vil du derfor ikke være immun mot de hundre andre typene. Dermed kan du bli smittet gjennom hele livet, forteller fastlege ved Holdbergs Plads Legesenter, Elisabeth Kjølholdt, til God morgen Norge.

– Derfor kan man heller ikke vaksineres mot forkjølelse.

Tipsene som kan «redde» deg

For å unngå sykdom er fastlegens beste tips å holde seg unna dem som allerede er det. I tillegg bør man:

Unngå ting i munnen som den syke har hatt i munnen, som samme glass, skje eller gaffel

Unngå gjenstander som dørhåndtak eller tastatur som andre har brukt

Unngå å fryse – spesielt på føttene

Unngå svekket motstandskraft

Når du først har blitt syk handler det om å lindre symptomene:

Ta en paracet dersom du har feber eller annet ubehag

Nesespray eller saltvannsløsning kan åpne opp og gjøre at du sover bedre

Hostesaft er derimot ikke bedre enn narremedisin, verken hos barn eller voksne

Lege Kjølholdt sier man fint kan reise på jobb om man klarer å utføre arbeidsoppgavene, men må ta hensyn:

Hold mer avstand til de rundt deg, slik at du unngår å smitte andre

God håndhygiene er viktig

Ikke nys rett ut i luften

– Dersom du kjenner at arbeidsdagen ikke fungerer, må du selvfølgelig reise hjem, forteller hun.

– Dropp multivitaminer

Når man merker symptomene, som sår hals, slapphet og lavgradig feber, bør man drikke mye, for eksempel vann eller juice.

– Selv om det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at det hjelper, mener de fleste at det er et fornuftig tiltak. Hvil deg hvis du føler for det, men det er ingen betingelse for å bli frisk. Når du eller barnet ligger, kan det være fornuftig å legge en ekstra pute under hodet for å minske tettheten i nesen.