Peter Jensen Hamre fikk diagnosen Asperger syndrom som 15-åring. Han bor i en omsorgsbolig på Rykkin og er kjent for å spre godt humør og komplimenter i nærmiljøet.

Angst og depresjon er vanlige tilleggsvansker for de med Asperger syndrom. For Peter ble angsten så stor at han til slutt ble ufør.

– Jeg er livredd for at jeg skal falle så langt ned at jeg aldri kommer meg opp igjen, sier han i «Alle i arbeid!».

Frivillig hjelper

I programmet ser vi at han får sjansen som frivillig hjelper på kamper og treninger for Bærum Sportsklubb.

– Jeg er i samme jobb fremdeles, og jeg trives veldig godt. Alle er så snille. Trenerne og spillerne er så forståelsesfulle. De behandler meg med respekt, skryter han fornøyd.

Han forteller videre at planen er å bli der han her.

– Jeg søker ingen jobber nå. Jeg ønsker å fortsette der jeg er i Bærum Sportsklubb. Samtidig vil jeg bidra på fritiden min med å hjelpe noen naboer med litt PR for en kafe og matbod de har åpnet, forteller han.

Bærum Sportsklubb er strålende fornøyd med å ha Peter på laget.

– Peter er positiv. Alle bør få en sjanse. Flere sjanser. I en idrettsklubb finnes det plass til alle, sier daglig leder i Bærum Sportsklubb, Henrik Dahl.

Fremtiden

Han sier han har det bra om dagen, men at han ikke vet hva fremtiden bringer.

– Enten jobber jeg som programleder, driver med dubbing av film eller holder foredrag, spår han ambisiøst.

Men først gleder han seg til å se seg selv på TV.

– Det blir spennende. Jeg prøver å bli vant til min egen stemme. Det har vært et eventyr å være med på, smiler han.

Hva lærte du av å være med i «Alle i arbeid!»?

– Aldri gi opp. Og alle fortjener flere sjanser i livet, svarer han kontant.

En annen som synes folk bør få flere sjanser er Eivind Moen (23).

– Jeg ønsker å jobbe, sier han.

Som 15-åring fikk han diagnosen barneautisme, en diagnose kun ett av 1000 barn får.

– Jeg lar aldri diagnosen min definere hvem jeg er, hva jeg klarer og hva jeg ikke klarer, sier Moen i TV 2-programmet «Alle i arbeid!».

Mangler arbeidserfaring

Drømmen hans er å jobbe innen IKT service, så for å øke sjansene sine ønsker han å få arbeidserfaring innen faget.

– Det eneste jeg mangler fra studiene mine nå for å kunne jobbe innenfor IKT, er en lærlingplass. Det er noe av det jeg ønsker mest i verden, forteller Moen.

I programmet får han prøve seg i Brox data, men etter to måneder ble bedriften lagt ned.

– Jeg har ikke jobb nå, men jeg har søkt på en IT-lærlingsplass, forteller Moen til TV 2.

Han har skaffet seg førerkort og er innstilt på å finne en jobb han vil ha.

– Gjennom prøvejobben jeg fikk takket være «Alle i Arbeid!», fikk jeg jo erfaring. Jeg likte det veldig godt og IKT-service er et fagfelt jeg trives veldig i, smiler han.