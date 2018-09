Et fenomen kalt «blikking» er nå kilde til konflikt mellom ungdommer i hovedstaden.

Senest i går skrev NRK om flere masseslagsmål som har oppstått på grunn av «blikking» på Hersleb videregående skole i Oslo.

Helsesøster i skolehelsetjenesten Kristin Tronstad mener det dreier seg om å gjøre andre usikre.

– «Blikking» er et blikk som en person sender til en annen med en negativ hensikt, enten for å gjøre den andre usikker, heve seg selv eller skape en konflikt, sier Tronstad.

Jentefenomen

Voldsforsker ved politihøyskolen, Ragnhild Bjørnebekk, mener blikkene er en kommunikasjonsform som brukes for å vise avsky mot en annen person.

– Det kan være trøblete jenter som har opplevd mange negative ting i oppveksten som gjør dette for å komme i en posisjon, sier Bjørnebekk.

Voldsforskeren mener jenter bruker mer vold enn tidligere, men at «blikkingen» skjer med bakgrunn i at jenter tradisjonelt ikke skal være fysisk aggressive. Derfor bruker de ofte kroppsspråk for å gi uttrykk for aggresjon.

– Jentene fra min egen studie om vold har selv opplevd vold i hjemmet. De tenker kanskje at det lønner seg å bruke vold for å komme i en viss posisjon, sier Bjørnebekk.

Helsesøster Kristin Tronstad sier derimot at hun har opplevd henvendelser fra både gutter og jenter om «blikking».

MOBBING: Helsesøster Kristin Tronstad mener «blikkingen» er skjult mobbing. Foto: TV 2

– Det er like vanlig hos gutter, men det kan virke som gutter heller holder det skjult fordi det er en oppfatning hos folk at det er noe jenter driver med, sier Tronstad.

Skjult mobbing

Tronstad mener «blikkingen» er en form for skjult mobbing. I seg selv er ikke skjult mobbing et nytt fenomen.

– Skjult mobbing eksisterer på alle type skoler. Det er ofte en del av et sammensatt bilde i likhet med ryktespredning og utestenging.

Hun forteller at barn i utrygge miljøer sier det er vanskelig å håndtere utestengelsen som følger blikkingen. Det gjør dem enda mer usikre.

– Et slikt blikk kan tolkes i verste mening, og skal få den andre til å føle seg mindre verdt eller dårlig, sier Tronstad.

– Reaksjon på utrygghet

«Blikking» har lenge foregått på norske skoler. Når det derimot skaper masseslagsmål er det grunn for alarm, mener Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren.

– Det er viktig å se på vilkårene for tilhørighet i et sånt type fellesskap der det er så mange utrygge elever at skjult mobbing blir en del av skolehverdagen, sier Owren.

Hun mener det er viktig at skolene forstår at det skjer som en reaksjon på at man er utrygg på sin plass i gruppen. Mobbing som foregår på denne måten blir ofte bagatellisert av voksne.

– Mitt råd til elevene er å tørre å si ifra hvis de opplever at voksne ikke fanger opp det som skjer. Loven er veldig tydelig på at alle ansatte i skolen skal gripe inn eller varsle når de ser at et miljø er utrygt, sier Owren og legger til:

– Lærere må ikke være redd for å sette merkelapper på elevene fordi rollene ofte kan snu seg veldig fort. Den ene uka er du utenfor og den andre uka er du inne.