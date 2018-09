Landslagssjefen: – Folk får tro og mene det de vil. Jeg stemte på den jeg synes var best.

Flere rynket på nesen da stemmegivningen til FIFA Awards ble offentliggjort i kjølvannet av mandagens prisutdeling. Der viste dokumentet på FIFA.com at Norges landslagssjef Martin Sjögren stemte på Pernille Harder, Dzsenifer Maroszan og Sam Kerr som verdens tre beste - ikke Ada Hegerberg.

– Vi ble bedt om å stemme på de tre vi synes hadde vært de beste i verden. Jeg stemte på de jeg mente var best. Jeg synes de tre hadde vært bedre enn Ada. Og det er ganske stor enighet med de andre trenerne om man ser på de store nasjonene, sier Sjögren til TV 2.

– Stemte på den jeg synes var best

41 landslagstrenere hadde Hegerberg som topp tre spillere i verden. Men ser man på de ti best rangerte nasjonene i verden, var det kun den brasilianske landslagssjefen som vurderte Hegerberg som én av verdens tre beste.

Den norske Lyon-spissen endte til slutt på tredjeplass i kåringen etter at stemmene fra trenere, kapteiner, mediarepresentanter og fansen, som hver for seg teller 25 prosent, var talt opp.

– Forstår du at folk stusser over dine stemmer med konflikten med Ada Hegerberg i mente?

– Folk får tro og mene det de vil. Jeg stemte på den jeg synes var best, sier Sjogren.

Hegerberg trakk seg fra videre landslagsspill etter EM for et drøyt år siden. Foreløpig er det lite som tyder på at 23-åringen returnerer med flagget på brystet, og konflikten har blusset opp igjen i kjølvannet av VM-kvaliken da det ble gjort kjent at Hegerberg har fjernet sine tidligere landslagskolleger som venner på sosiale medier. Selv mener Hegerberg at folk har fått et feil intrykk av henne.

– Det er ingen sportslig begrunnelse for ikke å stemme på Hegerberg. Hun scoret 30 mål og satte ny rekord i Ligue 1 i antall scoringer, og flest mål i Champions League. Når landslagssjefen for hennes nasjon ikke gir henne en av de tre stemmene han har anledning til å dele ut, så er det rett og slett barnehagenivå. Det blir barnslig, og det er vanskelig å si at det er en sportslig begrunnelse bak det, sier TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad.

Fans-stemmene ble avgjørende

Mens Sjögren ikke hadde Hegerberg på listen, hadde landslagskaptein Maren Mjelde Hegerberg som nummer tre i kåringen.

– Hun burde definitivt fått full pott. Sportslig er det en forsvarlig vurdering at Maroszan sammen med Pernille Harder vurderes bedre enn Hegerberg, men sportslig er det rart at landslagssjefen ikke vurderte Hegerberg, sier Wikestad.