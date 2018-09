President i USA, Donald Trump, skriver på Twitter at hvis overgrepsanklagen mot høyresterettskandidat Brett Kavanaugh er sann, ville den vært politianmeldt.

– Jeg er ikke i tvil om at hvis angrepet på Dr. Ford var så ille som hun sier det var, ville det øyeblikkelig blitt anmeldt til det lokale politiet, enten ville hun gjort det selv, eller så ville hennes kjære foreldrene gjort det. La oss se dokumentasjon på anmeldelsen sånn at vi får vite sted og tid for disse påståtte overgrepene, skriver presidenten på Twitter.

Uttalelsen vekker sterke reaksjoner, og nå pepres internett med personlige historier om hvorfor det ikke er så enkelt å anmelde overgrep, under hashtagen #whyIDidntReport.

Sterke erkjennelser

AKTIVIST: Alyssa Milano var en av kvinnene som startet #metoo-beveglsen. Foto: Valerie Macon/AFP

Over 800.000 kvinner og menn verden over har brukt hashtagen siden fredag. Blant dem er en av kvinnene som startet #metoo-bevegelsen, skuespiller Alyssa Milano.

«Jeg har blitt forgrepet på to ganger. En gang da jeg var tenåring. Jeg anmeldte det aldri, og det tok meg 30 år å fortelle det til foreldrene mine, skriver hun i en tweet som er delt 16.000 ganger.

Tre av mange hundre tusen historier som deles som svar på Trumps twittermelding. Foto: Skjermdump

En annen som har reagert er forfatter Diane Chamberlain.

«Det gikk ikke opp for meg før mange år senere at det var voldtekt. Jeg trodde dette var noe som var min skyld, og klarte ikke engang fortelle det til min beste venn, langt mindre myndighetene» skriver hun på Twitter.

Veldig mange av historiene er voksne kvinner som forteller om misbruk i tenårene, og hvordan de har brukt tiår til å klandre seg selv, og følt på skam etter det som skjedde.

Høring på torsdag

Bakgrunnen for saken er at professor i psykologi, Christine Blasey Ford, hevder Kavanaugh forgrep seg på henne på en fest i 1982, da hun var 15 og Kavanaugh var 17 år gammel. Ford har aldri før oppsøkt offentlighetens lys, og blir ansett som en kvinne med høy troverdighet.

Kavanaugh er nominert til en plass i USAs høyesterett, og høringene var i gang da anklagene var kjent. Brett Kavanaugh og Ford skal møte i en høring i Senatets justiskomité torsdag.

Donald Trump står ved kandidaten sin, og kaller anklagene for en kampanje og politisk bakvaskelse.

Benekter alle anklager

I et intervju med Fox News, sier Kavanaugh blant annet at han var jomfru til langt opp i 20-årene, og at han aldri har forgrepet seg på noen.

To kvinner har stått frem og anklaget Kavanaugh for blant annet voldtektsforsøk og andre seksuelle overgrep.

Brett Kavanaugh sier i et brev til amerikanske senatorer at han ikke vil trekke kandidaturet sitt til tross for anklagene mot ham.