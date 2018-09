Det ble en uvanlig kald September-natt og morgn flere seder i landet natt til tirsdag.

På Rena i Hedmark krøp temperaturen helt ned til minus 7,9 grader, mens det ble målt 5,6 blå grader i Aurskog.

– Det var en kald natt i Norge i natt, forteller Geir Ottar Fagerli, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt.

Under frysepunktet i Oslo

I hovedstaden snek temperaturen seg akkurat under frysepunktet i løpet av natten.

– På Blindern minus 0,2 i løpet av natten ifølge offisielle tall, sier meteorologen.​

Han drar gjennom en liste med større byer og steder som registrerte kuldegrader i løpet av natten og morgentimene:

– Rena Flyplass hadde minus 7,9, Tynset minus 5,8, Aurskog 5,6, Trysil har minus 4, Kongsvinger minus 2,7, Kongsberg minus 1,4, Hamar minus 2,1 og Ås minus 2,2, sier Fagerli.

18 pluss på onsdag?

Kulden i Sør-Norge er imidlertid forbigående, men i Nord vil de få kaldere temperaturer fremover.

– Det er nok forbigående. Vi får inn mildere luft allerede i dag og det blir mildere i Sør-Norge de neste dagene, men i Nord-Norge vil de få kaldere vær fremover. I Tromsø vil de for eksempel få minusgrader på torsdag. Bodø vil også få kjølig vær og temperaturer under 10 grader som synker utover uken.

Han forteller at flere kan oppleve varmt og fint høstvær på dagtid onsdag.

– I Kristiansand er det ventet temperaturer opp mot 17 grader onsdag, men det synker frem mot fredag. I Oslo ligger det an til å bli opp mot 18 grader på onsdag, men også her synker det frem mot helgen.

Kan bli snø på fjellet

Selv om nattefrosten neppe er her for fullt ennå, råder han folk som skal over fjellet til å sterkt vurdere dekkskift.

– Alle som skal over fjellet bør tenke på å skifte dekk. Det blir kanskje mildt i dag og i morgen, men fra torsdag av er det ventet kaldere temperaturer og fare for snøbyger på fjellovergangene, så det er lurt å få gjort.