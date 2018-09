Voteringen startet klokken 9.30 tirsdag.

Det endte med 204 stemmer for å fjerne Löfven fra statsministerposten, mot 142 stemmer for å la ham bli sittende.

Löfven var avhengig av at 175 representanter ikke stemte mot ham for å bli sittende.

Etter voteringen snakket Löfven i Riksdagen. Da advarte han mot å la Sverigedemokraterna få makt i en ny regjering.

– Gang på gang avsløres deres kobling til nazistiske organisasjoner, sa Löfven.

Både de fire borgerlige partiene i Alliansen og høyrepopulistiske Sverigedemokraterna (SD) sa på forhånd at de vil stemme ned Löfven.

Det er foreløpig ikke klart hvem som tar over som statsminister i Sverige. Moderaternas leder har flere ganger sagt at han ikke ønsker å samarbeide med SD.

– Velger de borgerlige å regjere som den minste blokken, gjør de seg helt avhengige av SD. De vil trenge deres aktive støtte i alle voteringer, og jeg ser det som helt usannsynlig at SD vil inneha den maktposisjonen i fire år uten å kreve noe tilbake, som for eksempel regjeringsposter, sa Löfven.

Han understreker også at Socialdemokraterna aldri vil være et støtteparti til en Allianse-regjering.

– Trenger en ny regjering

Før voteringen gikk Moderaternas leder, Ulf Kristersson, på talerstolen i Riksdagen.

– Det er åpenbart at Sverige trenger en ny politisk forandring og dermed en ny regjering, sa han.

NEDSTEMT: Isabella Lövin (MP) og statsminister Stefan Löfven (S) i Riksdagen tirsdag. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

Kristersson sa også at den borgelige Alliansen vil stemme nei til Löfven.

Alliansen anser det som en selvfølge at oppdraget med å danne regjering går til Kristersson, men SDs leder Jimmie Åkesson har før avstemningen uttalt at han ikke ser en Allianse-regjering som et realistisk alternativ.

Før voteringen bekreftet imidlertid Åkesson at de vil stemme for å felle Löfven.

– Vi kommer til å stemme nei til Löfven, sa Åkesson.

Overgangsregjering

Selv om Löfven ble nedstemt, kommer han til å lede en overgangsregjering fram til en ny regjering er på plass. Og det store spørsmålet er hva som nå kommer til å skje.

Verken den konservative Alliansen eller den rødgrønne blokken sikret seg nemlig parlamentarisk flertall i valget 9. september. Ingen av dem ønsker å styre med støtte fra Sverigedemokraterna, som ble Sveriges tredje største parti.

Mandag valgte Riksdagen ny talmann, som tilsvarer vår stortingspresident. Talmannen, Andreas Norlén (M), skal i løpet av de nærmeste to ukene forsøke å finne en ny statsminister. Han vil også sette en dato for når Riksdagen skal votere over forslaget til en ny statsminister.

(TV 2/NTB)