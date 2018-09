Et amerikansk forskningsteam har fulgt fire pasienter på University of Louisville i Kentucky og ved Mayo Clinic i California, og tre av dem har nå delvis kontroll over beina.

En elektronisk brikke som blir festet til ryggraden har gjort at de tre pasientene nå kan gå med assistanse.

– Å være en del av denne studien har forandret livet mitt. Det har gitt meg et håp jeg ikke trodde var mulig etter bilulykken min, sier 23 år gamle Kelly Thomas ifølge BBC.

Omgår skaden i ryggraden

Etter å ha fått operert inn brikken i ryggen har pasientene gjennomgått en intens rehabilitering. Brikken gjør at signalene fra hjernen når fram til beina.

– Den første dagen jeg gikk på egenhånd var et emosjonelt øyeblikk i rehabiliteringen min som jeg aldri glemmer. Det ene øyeblikket gikk jeg med assistanse fra treneren min, og det neste gikk jeg helt på egenhånd, sier Thomas.

Kelly Thomas sier behandlingen har forandret livet hennes. Foto: University of Louisville

Den elektroniske brikken festes under skaden, og har som formål å erstatt de tapte signalene fra de kuttede nervebanene. Den reparerer ikke skaden, men omgår den ved å stimulere nervene under skadeområdet.

Når brikken ble skrudd av, var ikke pasientene lenger i stand til å bevege beina.

35 år gamle Jeff Marquis har vært lam fra livet og ned siden han skadet ryggen i en terrengsykkelulykke. Etter behandlingen er han i stand til å gå noen skritt ved hjelp av en gåstol eller ved å holde seg i andre.

Med litt assistanse er Jered Chinnok nå i stand til å gå. Foto: Mayo Clinic

29 år gamle Jered Chinnock skadet seg i en snøskuter-ulykke. Siden han fikk operert inn brikken har han blitt i stand til å gå 100 meter ved hjelp av gåstol.

– Det er ikke sånn at jeg bare kan reise meg fra rullestolen og rusle av gårde, men håpet er at jeg skal kunne det. At jeg en dag kan gå til kjøleskapet på egenhånd, sier Chinnock til The Star Tribune.

– Dette er veldig spennende, men det fortsatt tidlig i forskningen, sier forskningsleder og nevrokirurg Doktor Kendall Lee.

– Det gir håp til de som er rammet av lammelser.