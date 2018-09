Tirsdag morgen meldte politiet i Trøndelag om at to okser hadde vandret inn på E6 mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen nord for Trondheim.

– Det medførte en del trafikale problemer. Så vi dro ut med en patrulje for å ha kontroll på hvor dyrene var, til vi fikk tak i rette bonde, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til TV 2.

Vegtrafikksentralen valgte å stenge begge tunnelene på hver side av der oksene befant seg.

– Det var såpass stor fare for påkjørsel, sier Kimo.

– Lokale cowboyer på jakt

Politiet fulgte etter oksene for å observere dem, men gjorde ikke store forsøk på å jage dem ut av veien. Operasjonslederen sier politibetjentene heller holdt seg på trygg avstand, særlig fordi oksene virket sinte.

– Det så ikke ut som oksene var så veldig vennligsinnede. De hadde visst vært på rømmen siden søndag, og ble nok ikke mer vennlige av det, sier Kimo.

Til slutt forlot oksene veien, og forsvant ut i terrenget. Politiet forhørte seg med deler av lokalbefolkningen, og fikk etter hvert tak i navnet på hvem dyrene kunne tilhøre.

– For øyeblikket har vi avsluttet vår innsats, mens lokale cowboyer er på jakt. De går og leter med hund.

Som oftest sauer

Operasjonslederen sier det på ingen måte er første gang politiet må rykke ut som følge av dyr i veien, men at det som regel ikke er sinte okser som er problemet.

– Det er mange gårdsbruk når du kommer litt utenfor Trondheim, så det hender at dyr er på rømmen. Men som regel er det snakk om sauer, som er litt enklere å håndtere, sier Kimo.

Så lenge oksene ikke dukker opp på veien igjen, anser politiet sin innsats i denne saken som avsluttet.