Den profilerte islamisten Mohyeldeen Mohammad, som i en årrekke har hatt John Christian Elden, har byttet forsvarer før rettssaken mot ham 22. oktober.

Islamisten fra Larvik er tiltalt for å ha truet stortingsrepresentant Abid Raja, og vil ha Sulman Maroof Hussain som sin forsvarer når rettssaken starter i Oslo tingrett. Advokat Hussain er broren til tidligere frontfigur i gruppen Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain.

Ubaydullah Hussain ble dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering og deltakelse IS. Han har fått den lengste straffen av alle dømte islamister i Norge.

TV 2 er kjent med at aktoratet nå stiller spørsmål ved forsvarerens habilitet.

– Jeg kan bekrefte at vi har tatt opp spørsmålet om forsvarers habilitet med Oslo tingett. Vi vil spille av kommunikasjonssamtaler mellom Ubaydullah Hussain og Mohyeldeen Mohammad. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til TV 2.

– Tilsvarsfrist torsdag

Advokat Sulman Maroof Hussain sier til TV 2 at det er den tiltalte islamisten som har bedt ham om å være forsvarer, og at det ikke foreligger noe dramatikk i bytte av forsvarer.

– Det er reist spørsmål om min habilitet, og jeg har tilsvarsfrist torsdag. Utover det har jeg ingen kommentar, sier advokaten til TV 2.

Raja anmeldte islamisten Mohyeldeen Mohammad i 2016 for grove trusler:

«Abid Khinzir Raja. Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam din uoppdratte murtad kafir hund!», het det blant annet i meldingene han sendte til politikeren.

Mohyeldeen Mohammad kan bli dømt til inntil ti års fengsel ifølge Lovdata:

«Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.»​