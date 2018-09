Kroatia-kaptein og Real Madrid-stjernen Luka Modric gikk helt til topps i FIFAs kåring av årets fotballspiller i 2017/18 mandag kveld.

Dermed ble det den lille midtbanemannen som stakk av med prisen foran Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) og Mohamed Salah (Liverpool/Egypt).

– Det er en stor ære og en vakker følelse å stå her med dette trofeet. Jeg vil takke Cristiano og Mohamed for en fantastisk sesong. Og jeg er sikker på at du får en ny sjanse i framtiden til å vinne, sa Modric mens han sendte et blikk i retning Salah.

Ronaldo hadde vunnet prisen de to siste årene.

Noe overraskende fikk Ronaldo denne sesongen en stemme av sin argentinske rival Lionel Messi i kåringen.

Messi, som havnet utenfor de tre siste nominerte for første gang siden 2006, plasserte Ronaldo på tredjeplass og ga dermed Juventus-stjernen ett poeng.

Utvalgte stemmer i FIFA-kåringen: Lionel Messi:

1. Modric 2. Mbappe 3. Ronaldo



Cristiano Ronaldo:

1. Varane 2. Modric 3. Griezmann Didier Deschamps:

1. Griezmann 2. Varane 3. Mbappé Per Joar Hansen:

1. Modric 2. Ronaldo 3. Varne Stefan Johansen:

1. Messi 2. Ronaldo 3. Modric Harry Kane:

1. Ronaldo 2. Messi 3. De Bruyne Gareth Southgate:

1. Modric 2. Varane 3. Hazard Sergio Ramos:

1. Modric 2. Ronaldo 3. Messi Ryan Giggs:

1. Modric 2. Mbappe 3. Ronaldo Kvinner: Mjelde:

1. Harder 2. Maroszan 3. Hegerberg Sjögren:

​1. Harder 2. Maroszan 3. Kerr

Messi valgte Luka Modric på førsteplass og Frankrikes stjerneskudd Kylian Mbappé på andre.

Ikke like raus med Messi

Ronaldo var imidlertid ikke like raus med Messi.

Ronaldo plasserte sin tidligere lagkamerat i Real Madrid, Raphaël Varane, på førsteplass. Han endte på niendeplass totalt i kåringen.

På andreplass plasserte Ronaldo Luka Modric, og portugiseren mente Frankrikes superspiss Antoine Griezmann på tredjeplass.

Englands landslagskaptein Harry Kane mener Ronaldo er best i verden og plasserte portugiseren på førsteplass med fem poeng. Kane valgte Messi som en god nummer to, etterfulgt av Kevin De Bruyne i Premier League-rival Manchester City på tredjeplass.

Norges landslagskaptein Stefan Johansen vurderte at Messi er den beste. Nordmannen endte med Messi på førsteplass, etterfulgt av Cristiano Ronaldo på andre og vinneren Luka Modric på tredjeplass i kåringen, viser FIFAs stemmeoversikt.

Sjörgren vraket Hegerberg

Lars Lagerbäcks assistenttrener Per Joar Hansen fikk oppgaven med å levere stemmene fra Norges trenerteam til FIFA.

Han endte opp med Luka Modric som nummer én, Cristiano Ronaldo som nummer to, og Raphaël Varane som den tredje beste i verden.

Norges landslagskaptein for kvinner, Maren Mjelde, valgte å plassere Lyon-proffen Ada Hegerberg på tredjeplass i sin stemmegivning. Mjelde plasserte Pernille Harder som nummer én og Dzenifer Maroszan som nummer to.

Landslagstrener Martin Sjögren mener at Ada Hegerberg, som har sagt nei til landslagsspill for Norge, ikke er blant de tre beste i verden.

Han ga sine stemmer til Pernille Harder (fem poeng), Maroszan Dzenifer (tre poeng) og Sam Kerr (ett poeng).

