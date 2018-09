– Dette er ganske enkelt ren bakvasking, skriver Kavanaugh (53) i et brev til lederne i Senatets justiskomité mandag.

Søndag sto 53 år gamle Deborah Ramirez fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for et seksuelt overgrep som angivelig skjedde på en fest mens de begge gikk på universitetet på 1980-tallet. Ramirez hevder Kavanaugh presset penisen sin opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham.

I uttalelsen sier Kavanaugh at påstandene er «groteske og et åpenbart karakterdrap». Han sier videre at han ikke vil gi etter for trusler om vold mot hans familie og «den koordinerte innsatsen for å ødelegge mitt gode navn».

Ramirez er den andre navngitte kvinnen som anklager dommeren for overgrep. For en uke siden sto Christine Blasey Ford fram og hevdet at Kavanaugh overfalt henne på en fest da han var 17 år og hun 15. Ifølge Ford presset Kavanaugh henne ned på en seng, holdt for munnen hennes og forsøkte å kle av henne før hun kom seg løs.

Kavanaugh har også avvist denne anklagen. Både han og Ford skal forklare seg for justiskomiteen torsdag.

USAs president Donald Trump, som nominerte Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett, støtter ham fortsatt. Med republikansk flertall i Senatet var nominasjonen ventet å gå gjennom, men overgrepsanklagene har satt kjepper i hjulene for prosessen.

Flere republikanske senatorer har også kalt beskyldningene for bakvaskelser og bedt om at avstemningen om dommerkandidaten gjennomføres etter torsdagens høring.

