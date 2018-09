Her inne kan de finne svaret på det 23 år gamle Birgitte Tengs-mysteriet

Det gjelder også materiale som aldri tidligere har vært testet.

– Vi lar ingenting stå uprøvd i denne saken. Derfor har vi valgt å sende inn alt materiale som vi mener har potensiale til å lede til oppklaring, sier han.

Testene er kostbare og det brukes moderne teknologi i jakten på svar.

– Men likevel vil det være usikkerhet knyttet til om resultatene vil føre til oppklaring. Vi har ingen garantier, sier Berge.

Det er usikkert til når prøvesvarene vil foreligge, men det er antydet at det vil komme resultater i løpet av høsten. Politiet vil ikke kommentere hvorfor man ikke kan tidfeste når prøvesvarene er klare.

– Er dere avhengig av et gjennombrudd?

– Jeg vil ikke gå så langt, men det vil være svært viktig. Det kan vi ikke underslå, sier Berge.

Han varsler at politiet vil gjøre opp status etter at resultatene foreligger.

Tror på oppklaring

Politiet og Birgittes familie har imidlertid gode grunner til å håpe på svar. Det mener DNA-ekspert Ragne Kristin Farmen. Hun forteller at utviklingen innen DNA-teknologi har vært rivende de siste 20-årene. Før var man avhengig av forholdsvis store mengder biologisk materiale for å utarbeide en DNA-profil.

Slik er det ikke lenger.

– Man kan få fullverdige DNA-profiler fra en hudcelle som er lagt igjen i et fingeravtrykk på en overflate, sier Farmen.

Mye tyder på at det oppsto kamp mellom Birgitte Tengs og drapsmannen. Ifølge DNA-eksperten er det i slike situasjoner så godt som umulig ikke å legge igjen større eller mindre biologisk materiale, for eksempel fiber fra klær, hudceller, hår eller kroppsvæsker.

Farmen forteller også at det nå er lettere å finne små mengder mannlig DNA blant store mengder kvinnelig DNA.

– Det er mulig å finne nåla i høystakken, sier Farmen, som mener at avskraping under neglene til Birgitte er et naturlig sted å begynne jakten på DNA-treff.

Løste drap fra 1993

Farmen forteller at tilsvarende Cold Case-saker i andre land har blitt oppklart med ny teknologi. Et eksempel er drapet på 18 år gamle Stephen Lawrence i London i 1993. Det skjedde etter at man fant en blodflekk på størrelse med et knappenålshode på et jakkeslag.

Men selv om mulighetene for treff er til stede, er det også flere utfordringer dersom teknikerne får resultater. Mannlige DNA-funn kan skyldes oversmitte fra etterforskere eller andre som befant seg på åstedet.

Et annet kriterium er at materialet må ha blitt oppbevart på en forsvarlig måte. Det vil si i tørre omgivelser og utenfor sollys.

– Materialet fra Birgitte-saken har såvidt meg bekjent blitt oppbevart blitt oppbevart på en forsvarlig måte, sier hun.