– Vi fikk melding klokken 20.13 om at en bil brant, og at et annet kjøretøy var involvert. En personbil og en lastebil hadde kollidert, og personbilen begynte å brenne. Føreren av bilen er bekreftet omkommet, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde på fylkesvei 24 ved Harasjøen. Politiet vet ikke om personbilen begynte å brenne med en gang de to kjøretøyene kolliderte, eller i ettertid.

– Føreren av lastebilen er skadd, men har ukjent skadeomfang, og er sendt til Kongsvinger sykehus, sier operasjonslederen.

Ved midnatt hadde politiet flere enheter på stedet, samt krimteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen, som gjør sine undersøkelser. Samtidig opplyses det at veien er stengt på stedet, med skiltet omkjøring mellom Gata og Sand.

Politiet jobber med å varsle de pårørende til den omkomne.

