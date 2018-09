Det melder klubben på sine nettsider.

24-åringen ble operert for hjernesvulst høsten 2017, men var tilbake på banen allerede seks måneder senere.

Hun har spilte Toppserie-kamper denne sesongen iført hjelm, og blitt fulgt opp av legene.

Klubben skriver at man under en rutineundersøkelse i september fant ut at en restsvulst hadde begynt å vokse.

Dermed anbefaler legene en ny operasjon. VIF-spilleren vil undergå en ny operasjon i oktober, og går dermed glipp av resten av sesongen.

– Det er klart det er kjedelig å oppleve dette igjen, sier 24-åringen til vif-damefotball.no.

– Jeg får jo ikke gjort så fryktelig mye mer enn å se fremover, tenke positivt og følge rådene fra legene.

Søndenå vil imidlertid ikke snakke om å legge opp.

– Planen er helt klart å komme tilbake igjen fra 2019. Også må jeg takke for alle gode tanker og støttende ord fra lagvenninner, supportere og alle andre. Det settes pris på.