Erik Axelsson er en lovende svensk langrennsløper, som kombinerte idrettskarrieren med studier ved Montana State University.

En grufull krasj på sykkel mens han var hjemme i Sverige i sommer har satt en stopper for den karrieren.

Da han våknet etter ulykken var han lam fra livet og ned, skriver Expressen.

Han har full førlighet fra brystet og opp, men ingenting under det. Etter en periode der han ikke følte seg spesielt bra, og bare ville snakke med familien, snakker han nå offentlig om ulykken.

– Jeg merket det umiddelbart. Jeg besvimte i krasjen og når jeg våknet fungerte ikke beina. Jeg visste umiddelbart at noe var feil, sier han.

Erik Axelsson. Foto: MSU.

– Det er veldig vanskelig å aksepetere noe slikt i begynnelsen. Man tror jo aldri at det skal skje en selv, til tross for at man vet at slike ting kan skje.

Etter ulykken ble han operert, der han fikk totalt seks ryggvirvler avstivet. Nå venter en lang og tøff opptreningsperiode.

– Når slikt skjer så er det et spørsmål om innstilling. Hva vil man gjøre? Vil man grave seg ned og være negativ, eller kjøre på og være positiv? Jeg velger å kjøre på, sier han.

Derfor er han allerede begynt å tenke på å konkurrere i Paralympics.

– Jeg har vokst opp med langrenn siden jeg kunne gå, og idretten har vært en stor del av mitt liv. Det vil det fortsett være.

Han fremhever støtten han får av venner og familien.

En av lagkameratene hans i Montana, der Axelsson hadde ett år igjen, har startet en innsamling som skal gå til Erik Axelssons rehabilitering. I skrivende stund har innsamlingen samlet sammen 8156 dollar, i overkant av 66.000 kroner.

– I hans tid på MSU ledet han laget til en av deres mest suksessrike sesonger noensinne, tjenestegjorde som en positive rollemodell og en fantastisk lagkamerat. Alle som møtte Erik vet hvor entusiastisk og positiv han er. Denne holdningen har ikke endret seg etter krasjet. Han tuller fortsatt, og det blir spennende å se hvor ambisjonene hans tar ham, skriver Sawyer Kesselheim som har startet innsamlingen.