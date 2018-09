Politiet vet fortsatt ikke hvem han er: – Vi har tre hypoteser

– Alderen er veldig ubestemmelig. Det kan være 30 år, pluss/minus ti år, men det er de også veldig usikre på. Han kan være eldre en det, forklarer Skjønsfell.

Mannen blir sjekket opp med savnetmeldinger i Norge, men man finner ingen svar, verken i Norge eller internasjonalt.

Ukjent dødsårsak

Politiet legger derimot merke til en helt spesiell detalj i obduksjonsrapporten.

– Under obduksjonen ble det påvist at han mangler det ytterste leddet av høyre pekefinger. Det kan være en amputasjon, men det er også litt usikkert, sier Skjønsfjell.

Hva mannen døde av er også vanskelig å fastslå. Ned til juvet der han ble funnet er det 34 meter.

– Vi har ingen sikker dødsårsak, men han har skader både i hodet og kroppen som tilsier at han kan ha fått dem fra fall fra stor høyde, sier Skjønsfjell, som forteller at politiet jobber med tre hovedhypoteser.

– Den ene er at han har falt utfor ved et uhell. Den andre er at han har kastet seg utfor selv og den tredje er at noen har kastet ham utfor, sier han.

Politiet har få spor, og er nå avhengig av tips for å komme videre og finne ut hvem mannen i skogen er.

– Hvis vi kan få tips om hvem dette er så kan vi få hentet referanseprøve fra familie, i og med at vi har en DNA-profil. Da kan vi få en sikker ID på personen som lå i skogen, avslutter Skjønsfjell.