Ble oppdaget tilfeldig på trenings-app. Ett år senere sykler Fredrik (17) VM

Se temporittet for juniorer fra kl. 10 på TV 2 Sport 2 og Sumo.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her ett år etter at jeg begynte å sykle, sier Finnesand når TV 2 møter ham i Innsbruck under sykkel-VM.

Historien om rogalendingen er egentlig for god til å være sann. Drømmen hans da han var liten, var å bli fotballproff. Men en kneskade gjorde det vanskelig å satse så mye han ønsket.

– Jeg fikk en skade i kneet, og ble anbefalt å trene alternativt. Fysioterapeuten min mente det var en god idé å sykle, og jeg fulgte rådet. Så står jeg plutselig i VM ett år senere. Det er kult, sier Finnesand og smiler beskjedent.

Telefonen som endret alt

Tirsdag morgen ikler han seg den norske tempodrakten og stiller på startstreken i det TV 2 Sport 2- og Sumo-sendte juniorrittet kl 10.

Sandnes-gutten var ikke medlem av en sykkelklubb da han ble oppdaget. Han la ut treningsøktene sine på den GPS-baserte treningsdagboken Strava, som er synlig for alle. En dag fikk han plutselig en telefon fra en av trenerne i Sandnes sykleklubb, Espen Aareskjold, som hadde latt seg imponere over dataene som ble publisert på den populære app-en.

– Jeg ble oppdaget på Strava, faktisk. Min nåværende trener så meg opp et segment i en bakke, tok kontakt og ville ha meg til sykkelklubben i Sandnes, forteller han.

Aareskjold var egentlig på Strava for å sjekke tidene til klubbens ryttere opp en lokal bakke i Sandnes, som kalles Aspervika-bakken. Den brukes av lokale ryttere, som Alexander Kristoff, når de skal sjekke formen.

– Plutselig dukket det opp et navn som jeg ikke hadde sett før høyt oppe på listene. Jeg sjekket litt rundt og fant ut at han hadde en del kompiser som sykler i vår klubb, og da tok det ene plutselig det andre. Og nå skal han være med på VM. Det er veldig morsomt, sier Aareskjold om saken som også har blitt omtalt i Sandnesposten.

– Voldsomt konkurranseinstinkt

Dette var på vårparten i fjor. I august ble Finnesand tatt opp i junior- og seniorgruppen til Sandnes sykleklubb. Siden har det gått i rekordfart. Finnesand sluttet etterhvert med fotball i Bogafjell, selv om han var i kikkerten til flere lag på høyere nivå i distriktet. I stedet satset han for fullt på sykkel - og har i år fått sjansen på juniorlandslaget. Men at han skulle bli tatt ut til VM, var mer enn han kunne drømt om.