Hegerbergs lagvenninne i Lyon, Dzsenifer Marozsán var også nominert, men til slutt var det superstjernen Marta (32) fra Orlando Pride, som vant prisen som årets spiller i verden.

– Marta er jo en fantastisk spiller. Og vi må minne om at hun har jo vunnet Copa America, sa TV 2s kommentator Thomas Aune.​

– Hun har ikke vunnet Champions League i år. Det er lov å være litt skuffet, sa Mathias Skarpaas.

– Det er litt vanskelig å vite hva Hegerberg skal gjøre mer for å vinne dette.

Hegerberg satte målrekord i Champions League, og gikk også til topps i turneringen som helhet med laget.

Prisen ble delt ut av ingen ringere enn Roberto Carlos og den legendariske amerikanske landslagsspilleren, Cindy Parlow Cone.

​– Et magisk øyeblikk, sa Marta, som ikke klarte å holde tårene tilbake.

Marta ble kåret til årets spiller i verden fem år på rad mellom 2006 og 2010, og tar nå sin sjette pris åtte år etterpå.

Hegerbergs nominasjon betydde at hun allerede før utdelingen hadde sikret seg sin beste plassering på akkurat denne prisen noensinne, da hun ikke har vært topp ti noen av de to foregående årene den har vært delt ut.

Amerikanske Carli Lloyd vant i 2016, mens nederlandske Lieke Martens stakk av med prisen i fjor etter EM-suksessen på hjemmebane.

Andre vinnere:

Mohamed Salahs scoring mot Everton ble kåret til årets mål i verden, i konkurranse med ni andre i den prestisjetunge Puskas Award.

Frankrike-sjef Didier Deschamps ble kåret til årets trener, i konkurranse med Kroatias Zlatko Dalic og eks-Real Madrid-sjef Zinedine Zidane.

Reynald Pedros (Lyon) ble kåret til årets trener på kvinnesiden, i konkurranse med Asako Takakura (Japan) og Sarina Wiegman (Nederland).

Thibaut Courtois ble kåret til årets keeper, i konkurranse med Kasper Schmeichel og Hugo Lloris.

Peru-fansen fikk prisen for årets supportere, etter sin strålende opptreden i fotball-VM. De andre nominerte var Japan og Senegal, samt den chilenske unggutten Sebastián Carrera som reiste 3000 kilometer for å følge sitt lag på nivå to i Chile, som den eneste bortesupporteren på stadion.

Lennart Thy fikk Fair Play-prisen, da han forrige sesong valgte å stå over en kamp for sitt VVV Venlo for å gi stamceller.

Luka Modric (Real Madrid) ble kåret til årets spiller i verden blant herrene, foran Mohamed Salah og Cristiano Ronaldo.

Årets lag:

David de Gea (Manchester United) - Dani Alves (PSG), Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) - Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea) - Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG) - Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)

