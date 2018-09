Kroatiske Luka Modric slo tidligere lagkamerat i Real Madrid, Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah, i kampen om prisen årets spiller i verden.

Utdelingen kommer en knapp måned etter at Modric vant prisen som årets spiller i Europa, kåret av UEFA.

– Da skjønner vi hvorfor Cristiano Ronaldo ble hjemme i Italia, sa TV 2s kommentator Mathias Skarpaas.

Modric var tydelig stolt av å ta prisen, etter en sesong der han vant Champions League med Real Madrid og var sentral da Kroatia tok seg til finalen i VM.

– Det er en stor ære og en nydelig følelse å stå her med troéet. Først og fremst vil jeg gratulere Mohamed og Cristiano med de store sesongene de hadde. Jeg er sikker på at dere i fremtiden vil få nye muligheter til å vinne dette trofeet, sa Modric.

– Dette trofeet er ikke bare til meg, men til alle mine lagkamerater fra Real Madrid og Kroatia. Dette er også til alle mine trenere som jeg har hatt opp gjennom årene og til familien min. Uten dem hadde jeg ikke vært den spilleren og den personen jeg er. Takk til alle mine supportere over hele verden for den støtten og kjærligheten de viser meg. Det betyr mye for meg. Jeg vil også takke dem som stemte på meg, og jeg vil takke mitt fotballidol og kapteinen fra Kroatias generasjon (Zvonomir Boban) som tok bronse i VM i 1998. Det laget gav oss håp om at vi kunne klare store ting i Russland, og forhåpentligvis kan vi være det samme for fremtidige generasjoner. De viste at alle drømmer kan gå i oppfyllelse.

Årets lag:

David de Gea (Manchester United) - Dani Alves (PSG), Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) - Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea) - Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG) - Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)

Mer overraskende var kanskje at Mohamed Salah vant prisen for årets mål i verden, men ikke fikk plass på årets lag.

Andre vinnere:

Mohamed Salahs scoring mot Everton ble kåret til årets mål i verden, i konkurranse med ni andre i den prestisjetunge Puskas Award.

Frankrike-sjef Didier Deschamps ble kåret til årets trener, i konkurranse med Kroatias Zlatko Dalic og eks-Real Madrid-sjef Zinedine Zidane.

Reynald Pedros (Lyon) ble kåret til årets trener på kvinnesiden, i konkurranse med Asako Takakura (Japan) og Sarina Wiegman (Nederland).

Thibaut Courtois ble kåret til årets keeper, i konkurranse med Kasper Schmeichel og Hugo Lloris.

Peru-fansen fikk prisen for årets supportere, etter sin strålende opptreden i fotball-VM. De andre nominerte var Japan og Senegal, samt den chilenske unggutten Sebastián Carrera som reiste 3000 kilometer for å følge sitt lag på nivå to i Chile, som den eneste bortesupporteren på stadion.

Lennart Thy fikk Fair Play-prisen, da han forrige sesong valgte å stå over en kamp for sitt VVV Venlo for å gi stamceller.

Marta (Orlando Pride) fikk prisen for årets spiller i verden, foran Lyon-duoen Ada Hegerberg og Dzeenifer Marozsán.