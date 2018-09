«Vanligvis pleier vi å mase om hvor viktig det er at dere har røykvarslere, installerer komfyrvakt og ikke rømmer gjennom brannrøyk. Men i dag tar vi et lite avbrekk fra brann for å snakke om VANN!»

Det skriver Oslo brann- og redningsetat (OBRE) under et bilde de har delt på Facebook.

I helgen måtte brannmannskaper nemlig rykke ut etter meldinger om en vannlekkasje på Grünerløkka i Oslo.

«På bildet kan du se hvordan det så ut da en av redningsmannskapene våre kom ned i en av de berørte kjellerene,» skriver brannvesenet videre på Facebook.

Stor lekkasje

Vannlekkasjen skjedde samtidig som uværet Knud satte sitt preg på hovedstaden. Det forteller stormens navnebror, brigadesjef Knut Halvorsen, som var brannvesenets innsatsleder på stedet.

– Dette var vakten da Knud skulle komme, så vi var forberedt og brukte kvelden på den. Men på natten fikk vi beskjed om at store mengder vann kom opp av kummer og opp av gaten ved Schous Plass, forteller han.

Brannmannskaper rykket ut for å finne årsaken og det viste seg at et vannrør hadde sprukket.

– Det kom enorme mengder vann opp som en fontene fra et krater i veien. Det ble så store mengder vann at det fylte et parkeringshus og en rekke kjellere lenger ned i kvartalet, forteller Halvorsen og legger til:

– Vi hadde vel vann i kjellere i fire bygg.​

Innsatslederen forteller at det nok ikke var uværet Knud som stod bak den ødelagte vannledningen.

– Det var nok tilfeldig at det kom samtidig, men vi hadde jo hevet beredskapen fredagskveld med mer mannskaper på vakt, og vi hadde kjørt ut ekstremværutstyr på forhånd, så sånn sett kom det beleilig, sier han.

Brigadesjef Knut Halvorsen i Oslo brann- og redningsetat. Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat

– Enormt mye vann

Bildet som OBRE har delt på Facebook er tatt av en av redningsmannskapene, og er fra en dør nede i parkeringshuset.

På innsiden av døren er det et lagerrom og teknisk rom i forbindelse med bygget.

– Det er enormt mye vann på den andre siden, det er jo over nøkkelhullet i døra, sier brigadeleder Halvorsen.

Han anslår at parkeringshuset var dekket av omlag halvannen meter med vann da brannvesenet kom.

– Når bildet er tatt har vi pumpet vannet ut av parkeringshuset, og så står det på innsiden av døren igjen, sier han.

– Ring oss

Knut Halvorsen forteller at det ikke er sjelden at brannvesenet rykker ut til brannlekkasjer.

– En av tjenestene til brann- og redningsetaten er å bistå ved vannlekkasjer, så det er slett ikke uvanlig, forteller han.

Brannvesenet bidrar både med å stanse eventuelle lekkasjer, samt å pumpe ut vann og rydde opp.

– Vann kommer til absolutt over alt, så det skaper jo stor skade, sier han.

Brigadesjefen forteller at brannvesenet sjelden promoterer sitt arbeid rundt dette, da det er begrenset hva slags forholdsregler befolkningen kan ta i forbindelse med vannlekkasjer – i motsetning til for eksempel brann.

– Budskapet her er egentlig at brann- og redningsetaten snakker mye om røykvarslere og tørrkok, men får du vannlekkasje, så ring oss da også. Vi er der på få minutter og hjelper til, sier han.