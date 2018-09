Mandag var det igjen duket for FIFA Football Awards.

Der deler man blant annet ut Puskas-prisen. Den går til den som har scoret årets fineste mål i verden.

I fjor var det Olivier Girouds skorpionspark som stakk av med seieren. Denne gang ble det noe overraskende Mohamed Salahs scoring mot Everton i desember 2017.

Se målet i videovinduet øverst.

– Det var overraskende, sa TV 2s kommentator for anledningen Mathias Skarpaas på direktesendingen.

– Et fint mål, sa medkommentator Thomas Aune.

Hovedpersonen selv virket også noe overrasket.

– Ikke mye å si om det, sa egypteren fra talerstolen.​

Hvem som vinner Puskas-prisen blir ene og alene bestemt ut i fra en avstemming på FIFAs offisielle nettsider. Det er dermed grunn til å tro at en del Liverpool-fans har kjent sin besøkelsestid og stemt frem sin helt.

Det får sosiale medier til å koke, og kaller kåringen «en vits» på sine internasjonale nettsider.

Meldingene hagler også inn under gratulasjonstweeten fra FIFA til Salah.

– For en vits! er svaret som oftest går igjen.

Disse spillerne kjempet med Salah om prisen: Gareth Bale (Real Madrid mot Liverpool), Denis Tsjerysjev (Russland mot Kroatia), Lazaros Christodoulopoulos (AEK Aten mot Olympiakos), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro mot América Mineiro), Riley McGree (Newcastle Jets mot Melbourne City), Lionel Messi (Argentina mot Nigeria), Benjamin Pavard (Frankrike mot Argentina), Ricardo Quaresma (Portugal mot Iran), Cristiano Ronaldo (For Real Madrid mot Juventus).

De ti kandidatene til Puskas-prisen ble nominert av de tidligere storspillerne Pablo Aimar, Miroslav Klose, Alex Scott, Aline, David Trezeguet og Marco van Basten, samt Iker Casillas, som fremdeles er aktiv.

Til tross for at Salah hadde en vanvittig sesong for Liverpool, og ble toppscorer for Liverpool, ble han ikke en del av årets lag. Luka Modric stakk i tillegg av med prisen for årets spiller i verden foran den lille egypteren og Cristiano Ronaldo.