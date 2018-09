Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, har en Mercedes GLK SUV 2009-modell hvor begge bakdekk må skiftes, foran er de ennå godt innenfor kravene til mønsterdybden.

Er det problemer med å skifte bare de to bakre? Har fått ulike svar på forskjellige verksteder og dekkforhandlere.

Benny svarer:

På biler med permanent firehjulsdrift er svaret på spørsmålet ditt fra min side klinkende klart.

Alle skal byttes samtidig. Dette for å unngå ulik rotasjonshastighet på nye og slitte dekk.



Forskjellen på rulleomkretsen er større enn man kanskje skulle tro. Denne forskjellen kan ødelegge differensialer og eventuelle transfer-girkasser. Jeg har selv sett eksempler på det – og tro meg – reparasjonene her kan man kjøpe mange dekk for...

Det finnes, om man ser grovt på det, to typer firehjulsdrift-systemer. Man har de bilene som til vanlig er forhjulsdrevne, men hvor kraften sendes bakover i løpet av millisekunder om forhjulene ikke har feste og på den måten kobler inn firehjulsdriften ved behov. Altså en firehjulsdrift som er for å hjelpe deg ut eller opp av kneika, du får feste ved igangkjøring og slike ting.

Her triller bakhjulene pent etter det meste av tiden og man skulle derfor anta at det ikke var så veldig viktig å bytte alle fire dekkene samtidig på disse bilene. Men føringene fra bilfabrikantene er ganske klare. Man skal ikke blande sommer og vinterdekk, man skal ikke blande forskjellige dekkdimensjoner og man skal heller ikke blande nye og brukte dekk. De garanterer seg slik sett mot eventuelle skader ved avvik.

Dette kan helt sikkert også få betydning om man kommer ut for en sak der det blir snakk om garantireparasjoner på drivverket.

Jeg tror likevel at sjansene for at du påfører bilen din noen skade om du bytter bare to av dekkene er små, på disse bilene. Min påstand er derfor at man ikke på død og liv MÅ kjøpe fire nye dekk. Men når det er sagt så vil jeg allikevel si at du BØR bytte alle fire samtidig. Det koster litt, jeg ser den – men det er det mest fornuftige.

Andre biler har permanent firehjulsdrift. Det betyr enkelt og greit at bilen trekker på alle fire hjulene, hele tiden. her både skal og må man bytte alle fire dekkene samtidig. For å sikre lik rulleomkrets på alle dekkene. Her er det ikke spørsmål om man får skader på drivverket – men når. Enkelt, greit, brutalt og dyrt. Men å la være blir enda dyrere...

Din Mercedes GLK fra 2009 har tredje generasjon 4Matic firehjulsdrift. Et godt og solid system som har permanent firehjulsdrift. Derfor vil jeg veldig sterkt anbefale deg å skifte alle fire dekkene samtidig på denne bilen.

Lykke til med nye hjul og god vinter til både deg og bilen!

