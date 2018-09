Full krangel om ellevill krepsefangst

Det er sur vind fra nordvest og regnbygene pisker i ansiktet på skipper Andreas Håbet ombord i sjarken Tilde Maria som ligger i Midøyfjorden.

– Nå blir de spennende å se dagens krepsefangst, sier Håbet mens lina med 50 teiner er på tur inn.

Han er yrkesfisker som har satset på fiske etter krabbe, kreps og hummer. Totalt har han nærmere 1 500 teiner som han røkter minst en gang i uka.

– Se her! Det er masse kreps i og det er nok til alle og ingen grunn til bekymring, sier Håbet.

Krepsen er en delikatesse som stadig flere får øynene opp for og som folk gjerne betaler opptil 300 kroner kiloen for å sikre seg helgekosen.

Tusenvis av teiner

Men krepsefisker Bernt Hauge som selger kreps på kaia i Ålesund er bekymret. Han mener det er alt for mange teiner i sjøen og frykter at bestanden skal kollapse.

– Enkelte fjorder er tettpakket, det er ikke råd å komme til for andre. Det er snakk om tusenvis av teiner, enkelte båter har 2000-3000 teiner, sier Hauge.

– Hva synes om det?

– Jeg synes ikke noe om det. Det blir slik at noen få skal eie fjordene. Det går ut over størrelsen på krepsen og jeg frykter for bestanden Det bør komme begrensninger i antall teiner, sier Hauge til TV 2.

Det var gratisavisa Nytt i Uka i Ålesund som først omtalte Hauges bekymringer over en mulig krepsekollaps.

De siste ti årene har det vært en eventyrlig utvikling i krepsefiske i fjordene på Sunnmøre og Romsdal. I 2008 var det rapportert inn 13 tonn til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag. Hittil i år er det rapportert inn over 100 tonn med kreps - en økning på 600 prosent på ti år.

Ingen bekymring

Litt lenger nord i fylket fnyser Andreas Håbet av uroen til kollegene lenger sør.

JAKTER PÅ DYPT VANN: Krepsefisker Andreas Håbet i Midsund er ikke bekymret for bestanden. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi drar 400-500 teiner på en dag og da har vi såpass at vi kan drive med to mann. Vi prøver å lage et levebrød av det med to ungdommer som stortrives. Det er jo ikke negativt at fisket øker. Hvis det kommer regulering på teiner da er det slutt, det vil slå beina under oss. Det er jo heller ikke noe belegg for at bestanden er truet, tvert imot, sier Håbet.

Han mener det er god plass til alle som vil fiske etter kreps.

– Krepsen lever fra 40 meter til 400 meters dyp, så den lever på et enormt areal og den finnes egentlig over alt. Her er det overhodet ingen grunn til bekymring.