Smárason stilnet LSK-kritikerne med fantastisk straffe etter varslet supporterprotest

Lillestrøm-Tromsø 1-0

Arnor Smárasons straffescoring tolv minutter før slutt ga Lillestrøm tre viktige poeng i bunnoppgjøret mot Tromsø.

Jostein Gundersen gikk litt for hardt i ryggen på Thomas Lehne Olsen, og «Smáradona» var sikker fra ellevemeteren. Han dundret ballen i vinkelen.

– Et fantastisk straffespark, og årets viktigste spark fra en Lillestrøm-spiller, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Scoringen var Smárasons femte siden han kom til klubben i sommer.

– Det var deilig å sette den. Jeg syns vi spillere en veldig bra kamp i dag, og jeg er stolt av guttene hvordan vi takler situasjonen, sier Arnor Smárason i et intervju på MAX.

Misbrukte muligheter

Avslutningen stod i skarp kontrast til hjemmelagets voldsomme sjansesløseri tidligere i kampen.

Lehne Olsen, Smárason og Fredrik Krogstad hadde alle brent store muligheter, før de fikk straffen som ga 1-0.

Resultatet var en lettelse for alle som er glad i Lillestrøm, og betyr at klubben som ligger nest sist på tabellen klatrer opp i ryggen på Start på kvalikplass. Sørlendingene har 23 poeng, mens LSK har 22.

– Dette er en av årets mest fortjente seiere, sier Jesper Mathisen.

– Om ikke dette hadde blitt hjemmeseier hadde det vært veldig synd på alle som er glad i LSK.

Protest rant ut i sanden

Den varslede supporterprotesten med stille kanarifans i 19 minutter ble droppet. Allerede etter et par minutter var syngingen i full gang.

Det til tross for at supporterleder Thor-Arne Sandli bekreftet til TV 2 like før kampstart at planen stod ved lag.

– Jeg må gi all ære til publikum. Det har vært mye snakk, men de var fantastiske i dag, sier matchvinner Smárason til MAX.

Likevel lyttet de til TV 2-ekspert Jesper Mathisens råd fra søndag om at det ikke var for sent å snu.

– Kanarifansen på jobb! Slik skal det være, sier Jesper Mathisen.

– De etterlyste glød, innsats og vilje. Det fikk de så absolutt fra Lillestrøm-spillerne i kveld, for endelig så det ut til at alle på Åråsen forstod hvilken vanskelig situasjon de befinner seg i, og hva som må til for at de skal ta mer poeng i kampene som kommer.

Vanvittige sjanser

På banen var det svært lite liv i den første omgangen.

Et par langskudd fra hvert av lagene som ble greit håndtert av lagenes respektive sisteskanser.

I andreomgang var det et friskere hjemmelag på banen, og i løpet av omgangens første ti minutter hadde Lillestrøm flere enorme muligheter.