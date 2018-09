Didier Ndong ble den dyreste Sunderland-spilleren gjennom tidene da han ble hentet for om lag 150 millioner kroner fra Lorient sommeren 2016.

Den rekorden har midtbanespilleren fremdeles, men nå har Ndong fått sparken i League One-klubben, skriver The Telegraph.

Den gabonske landslagsspilleren dukket mandag opp på Sunderlands treningsfelt – for første gang siden mai.

Der ble han vist døren.

I en pressemelding skriver klubben at spilleren har fått sparken som følge av brudd på kontrakten.

Wearside-klubben varsler samtidig at de kan komme til å kreve kompensasjon fra spilleren selv og en eventuell ny klubb. Ifølge Telegraph måtte Sunderland nylig betale Lorient ytterligere 28 millioner kroner som en del av avtalen som ble inngått i 2016.

Den defensive midtbanespilleren tilbrakte vårsesongen på lån i Watford – uten å spille.

Ndong hadde opprinnelig tre år igjen av kontrakten i 2016. Den gang var David Moyes Sunderland-manager. Siden har det meste gått galt i klubben, som på to sesonger har gått fra å spille i Premier League til å spille League One-fotball.

Chelsea-flopp fikk også sparken

Ndong slår dermed følge med Papy Djilobodji ut stadionportene på Stadium of Light.

Tidligere denne måneden fikk nemlig også Chelsea-floppen sparken av Sunderland.

29-åringen prøvde desperat å finne seg en ny klubb og hadde blitt innvilget én måned ubetalt fri. Da klubbjakten ikke resulterte i noe, nektet Djilobodji å returnere til Nord-England.

Midtstopperen returnerte etter hvert, men over en måned for sent, og i elendig fysisk form, ifølge klubben.

Begge spillerne står nå fritt til å finne seg nye klubber, men kan nok forvente seg et rettslig etterspill, skriver Telegraph.