Nye mobilspor i Kamphuis-mysteriet

Åsted Norge kan nå gå ut med flere nye opplysninger i den mystiske forsvinningssaken.

Signalene fra Arjen Kamphuis telefon ble fanget opp av totalt tre basestasjoner i Rogalands-området den 30. august.

Dette er basestasjonene Ualand, Vikeså og Bråstein.

Politiet sier til Åsted Norge at telefonen var påslått i rundt tjue minutter, før det deretter ble plassert inn et tysk sim-kort i mobilen.

Politiet antar at telefonen har vært i bevegelse, men ønsker overfor Åsted Norge ikke å utelukke muligheten for at telefonen også kan ha slått inn på ulike basestasjoner, uten at den har vært i bevegelse.

BASESTASJONENE: I de 20 minuttene Kamphuis mobil er aktiv, blir signaler sendt til telemastene Bråstein, Vikeså og Ualand i Rogaland. Foto: Skjermdump/Åsted Norge/Google Earth

Felles for alle basestasjonene, er at de ligger langs E39. Om man kjører denne ruta fra Bråstein, gjennom Vikeså, og stopper ved Ualand, vil det ta rundt 1 time og 15 minutter å komme frem.

Rundt 100 tips

Siden Arjen Kamphuis forsvant den 20. august, har politiet mottatt rundt 100 tips i saken. Mange av disse har kommet etter at oppmerksomme seere har sett etterlysningen av Kamphuis i Åsted Norge.

Den siste sikre observasjonen er fortsatt i Bodø idet han sjekker ut fra hotellet Scandic Bodø. Tidlig i september ble Kamphuis' kajakk funnet. Noen dager senere, den 11. september, fant en fisker noe flytende på havet.

FANT EIENDELER: Sportsfisker Rune Soleng så noe som lå flytende i vannet. Han sier til nederlanske NOS at eiendelene bestod av lommebok og ID-papirer. Foto. NOS Journaal

– Da jeg dro det opp, så jeg at det var en slags mappe man fester på beltet. Og da jeg åpnet mappa, så jeg at det lå en lommebok, og ID-papirer i en annen lomme, sier Rune Soleng til nederlandske NOS Journaal.

Det var han som fant de første eiendelene i Fauske/Rognan-området, som politiet knyttet til savnede.

Senere på kvelden den 11. september ble det under søk også funnet kajakkårer av samme merke som kajakken.

Politiet erfarer at flere har ment at sammensetningen av kajakken ikke gjorde den flytedyktig, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

Søk avsluttet

I etterkant av funnene har politiet, med bistand fra Røde Kors og Kystvakta gjort søk både på til vanns og til lands, samt ved elvemunninger, uten noen nye funn.

Fortsatt etterforsker politiet sporene savnede Arjen Kamphuis har etterlatt seg. Siden forsvinningen først ble kjent for Nordland politidistrikt, har lokalt politi, med bistand fra nederlandsk politi og Kripos hatt tre hovedteorier om hva som kan ha skjedd.