Hevder mann fortalte at han hadde drept Birgitte

– For å være helt sikre ville rettsmedisinerne kjøre materialet gjennom en ny testmetode som var på forskningsstadiet. Dette gjorde de i håp om å få et tydeligere svar. Etter runde to med testing mente rettsmedisinerne i Østerrike at det ikke dreide seg om et DNA-treff likevel fordi svarene var for usikre, forteller Rustad.

Denne høsten er store mengder biologisk materiale fra åstedet sendt til nye analyser hos rettsmedisinere i utlandet.

DNA-ekspert Ragne Kristin Farmen har tidligere forklart hvordan man i dag trenger langt mindre biologisk materiale for å få en fullverdig DNA-profil.

Tror på svar

Advokaten Birgitte Tengs' fetter, Arvid Sjødin, har godt håp om at de nye analysene vil gi et svar på om politiet var på sporet av rett person allerede i 2003. Ettersom fetteren ble dømt til å betale erstatning, selv om han ble frikjent, føler han seg ikke helt renvasket.

– Et DNA-treff vil være ekstremt viktig fordi det er et åpenbart bevis. Med et treff vil man få det endelig fastslått at fetteren ikke er skyldig, sier Sjødin.

Advokat Arvin Sjødin har i en årrekke bistått Birgitte Tengs fetter og familien. Foto: TV 2

I tillegg til rusmisbrukeren, nevner forfatter Rustad en annen potensiell gjerningsmann. Bare måneder før Birgitte ble drept begikk han en voldtekt i samme område som drapet fant sted. Mannen har imidlertid sagt at han var på vakt i Forsvaret da Birgitte ble drept. Det er dog sådd tvil om mannens alibi.

Også denne mannen har vært i politiets søkelys i Birgitte-saken. Trolig testes også hans DNA opp mot biologiske funn gjort på åstedet.

