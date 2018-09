Nordmann kidnappet i Pakistan siden 2009

Ehsan Arjemandi er norsk statsborger. Han var russ i 1995 og bodde med kone og tre barn på Bjørndal i Oslo.

Etter nesten 20 år i Norge reiste han på ferie til sitt gamle hjemland, Pakistan. Men familiefaren kom aldri tilbake igjen.

Det norske Utenriksdepartementet sier de fortsatt jobber med å finne ham.

Kidnappet på buss

Den 7. august 2009 satte norsk-pakistaneren seg i en buss i byen Mand i provinsen Baluchistan. Han skulle til metropolen Karachi, og derfra fly hjem til Norge. Men den norske borgeren kom aldri så langt.

Ved byen Uthal sør i landet ble han kidnappet av den pakistanske etterretningstjenesten. I ni år har familien lett etter Oslo-mannen.

– Denne saken handler om en nordmann som rett og slett er forsvunnet og bortført i Pakistan av pakistanske myndigheter. Det har gått lang tid. Man kan tenke seg at han er borte, død, eller drept. Men vi får stadig opplysninger som tilsier at han er i live og at han befinner seg i et militært fengsel i Pakistan, sier familiens bistandsadvokat Randi Spydevold.

1800 savnede i Pakistan

Ehsan Arjemandi var politisk aktiv og svært kritisk til pakistanske myndigheters behandling av den baluchiske befolkningen i landet. Han deltok ofte på demonstrasjoner i Oslo.

Familien tror dette engasjementet kan være årsaken til at han ble tatt. Men den norske borgeren ble aldri fremstilt for en domstol i Pakistan etter bortføringen. Nå har en egen FN-komite bestemt seg for å se på den svært spesielle saken.

Også en uavhengig kommisjon i Pakistan undersøker tilfeller hvor personer i all hemmelighet blir tatt av en av de mange etterretningstjenestene i landet. Nummer 27 på listen over savnede personer er Ehsan Arjemandi.

Totalt er det rundt 1800 såkalte «missing persons» i Pakistan.

Populær i klassen

Det er mer enn ni år siden denne norske borgeren forsvant. Det er ikke mange i Norge som har hørt om ham.

– Nei, og da kan man stille spørsmål om hvorfor det? Det er noen som satt i Kongo som det ble veldig oppstyr rundt, der Stortinget tok pauser og det var pressekonferanser. Det er ikke slik her, sier advokat Randi Spydevold.

TV 2 har møtt en av lærerne til Ehsan Arjemandi. Thor Steinar Grødal er lærer ved Foss videregående skole i Oslo. Han ser på bilder av sin gamle elev, og viser oss utklipp fra avisene etter at han ble kidnappet. Det meste er skrevet i 2009, 2010 og 2011. Så ble det veldig stille.

– Det var en gutt som du ble veldig glad i. Han hadde masse energi og var et midtpunkt i det sosiale livet i klassen, sier Grødal.