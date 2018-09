I et brev til samtlige ordførere i Norge, ber Eldre-og folkehelseminister Åse Michaelsen og Landbruks- og matminister Bård Hoksrud kommuneledelsen sette seg på skolebenken for å lære å lage god mat til eldre på institusjonene.

– Vi har invitert til seks seminarer landet rundt hvor vi skal få til dette med god mat for eldre, sier Landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Nå brekker jeg meg.

TV 2 har i helgen fortalt om de store forskjellene i mattilbudet til eldre.

Sørval bo- og behandlingssenter i Sørum kommune er en av mange som får maten transportert 50 mil fra storprodusenten Matvarehuset i Bergen.

SKJERPINGS: Bård Hoksrud ber kommunene skjerpe seg i matlaging til landets eldre Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Kari Huses demente mann Palmer bor på Sørval bo- og behandlingssenter. Da TV 2 besøkte Kari og Palmer, var de ikke nådige da de smakte på den langreiste skinkegratengen.

– Det smaker jo bare vann. Nei, nå brekker jeg meg, sa Kari.

Hver tredje er underernært

Motsatsen er Lærdal bo -og omsorgsheim. Her er maten hjemmelagd og kortreist, gjerne fra åkrene i bygda. Slik vil de gjøre sitt for å motarbeide ernæringsutfordringene mange eldre har.

Undersøkelser viser at det på landsbasis er mer enn hver tredje eldre, 35 prosent, på institusjon som er underernært.

– Som mennesker har vi akkurat de samme behovene. Eldre spiser jo mindre fordi matlysten ikke er på topp. De er ikke så mye i aktivitet. Da er det viktig at den maten de får er vellaget, og at den er laget slik at alle næringsstoffene beholdes i den lille porsjonen de spiser, sier TV 2-kokk Wenche Andersen

Hun er utdannet kostholdsøkonom, og hun har tidligere evaluert flere eldrehjem i Norge.

– Dette handler vel om økonomi, Hoksrud?, spør Andersen.

– Handler ikke om økonomi

Bård Hoksrud sier derimot at det ikke er økonomi som er bakgrunnen for matvalget.

– Det handler ikke så mye om økonomi, for vi har sett at det ikke er de som bruker mest penger som lager den beste maten, sier han og påpeker at dette er et kommunalt ansvar.

– Jeg sier det her og nå; jeg er helt enig med Wenche (Andersen, kokk på God Morgen Norge, red.anm.). Her må kommunene som ikke har løfta dette ta seg sammen, og så må de bli med på å løfte dette frem, sier han.